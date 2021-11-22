  • 17°C
香港時間 : 20211122日 (一) 23:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴股價】阿里巴巴連跌第4日累挫17%、138元逾千低吸買盤遭沖散　美股再跌1%

股市 23:11 2021/11/22

分享：

【阿里巴巴9988】阿里巴巴連跌第4日累挫17%　逾千買盤再於138元排隊低位撈貨遭沖散

阿里巴巴 （09988） 未止跌，股價連跌四日。投資者未卻步，繼上周築起血肉長城，於140元排出3000個買盤「失守」後，今早再於138元排出逾千個買盤撈底，不過仍一沖即散。阿里巴巴最終收報137.1元，以全日最低位收市，跌1.6%，成交59億元。

阿里巴巴美股早段表現繼續不濟，最新跌1.2%，暫報138.7美元。以每股ADR相當於8股普通股，阿里巴巴美股折合相當於港股每股135.1元，較港股收市價再低。

阿里憧憬馬雲消息？可見【下一頁】

阿里巴巴港股低吸盤由1000個增至3000個　仍遭沖散

周一港股市場動態上，阿里巴巴連跌多日後，再有大量排隊低吸買盤出現。以早上10時59分資料，阿里巴巴於138元的價位，合共排出1500個買盤，涉76萬股或1億元。

阿里巴巴午後於138元價位的買盤曾增加至2100個，惟阿里巴巴午後跌穿138元，跌逾1%低見137.4元，意味逾2000個買盤遭「沖散」。

阿里巴巴尾市跌近1.5%，低見137.2元。下午3時24分，投資者再於137元，排出1100個買盤，涉58.1萬股。

阿里巴巴上季經調整純利285億人民幣遠差於市場預期，拖累阿里巴巴股價績後大挫一成，阿里巴巴暫時連跌第4日，股價累跌17%。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後大挫一成　逾2000買盤排隊140元撈貨

【阿里巴巴9988】阿里上季收入遜預期股價挫一成　管理層：宏觀消費逆風延續至未來數季、繼續投入戰略領域（第二版）

責任編輯︰梁浩碩

港股 阿里巴巴 撈底 撈貨 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

【美股市況】道指漲276點　納指升0.9%　蘋果急升3%、Tesla逼1200美元（不斷更新）

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】阿里美股仍弱退守135關　夜期跌65點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】投資者低吸內房債博反彈　有高息債ETF勁吸60億破紀錄
【內房危機】投資者低吸內房債博反彈　有高息債ETF勁吸60億破紀錄
【恒大汽車708】恒大汽車不足兩周再配股、股價照升近半成　折讓15%配股籌27億
【恒大汽車708】恒大汽車不足兩周再配股、股價照升近半成　折讓15%配股籌27億
【bitcoin】比特幣新高後兩周內累跌近兩成　分析︰不足為懼、價格波動並不罕見
【bitcoin】比特幣新高後兩周內累跌近兩成　分析︰不足為懼、價格波動並不罕見
【阿里巴巴股價】阿里巴巴連跌第4日累挫17%、138元逾千低吸買盤遭沖散　美股再跌1%
【阿里巴巴股價】阿里巴巴連跌第4日累挫17%、138元逾千低吸買盤遭沖散　美股再跌1%
【恒指夜期+ADR】阿里美股仍弱退守135關　夜期跌65點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股仍弱退守135關　夜期跌65點（不斷更新）
【開市9點半】阿里憧憬馬雲消息　歐洲封城憂慮滙豐ADR先跌
【開市9點半】阿里憧憬馬雲消息　歐洲封城憂慮滙豐ADR先跌
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款