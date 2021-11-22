【阿里巴巴股價】阿里巴巴連跌第4日累挫17%、138元逾千低吸買盤遭沖散　美股再跌1%

▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴連跌第4日累挫17% 逾千買盤再於138元排隊低位撈貨遭沖散

阿里巴巴 （09988） 未止跌，股價連跌四日。投資者未卻步，繼上周築起血肉長城，於140元排出3000個買盤「失守」後，今早再於138元排出逾千個買盤撈底，不過仍一沖即散。阿里巴巴最終收報137.1元，以全日最低位收市，跌1.6%，成交59億元。

阿里巴巴美股早段表現繼續不濟，最新跌1.2%，暫報138.7美元。以每股ADR相當於8股普通股，阿里巴巴美股折合相當於港股每股135.1元，較港股收市價再低。

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阿里巴巴港股低吸盤由1000個增至3000個 仍遭沖散

周一港股市場動態上，阿里巴巴連跌多日後，再有大量排隊低吸買盤出現。以早上10時59分資料，阿里巴巴於138元的價位，合共排出1500個買盤，涉76萬股或1億元。

阿里巴巴午後於138元價位的買盤曾增加至2100個，惟阿里巴巴午後跌穿138元，跌逾1%低見137.4元，意味逾2000個買盤遭「沖散」。

阿里巴巴尾市跌近1.5%，低見137.2元。下午3時24分，投資者再於137元，排出1100個買盤，涉58.1萬股。

阿里巴巴上季經調整純利285億人民幣遠差於市場預期，拖累阿里巴巴股價績後大挫一成，阿里巴巴暫時連跌第4日，股價累跌17%。

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責任編輯︰梁浩碩