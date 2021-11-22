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【新經濟股】晨星：看好京東電商發展、上調股價預期至438元　料阿里利潤率將持續下降

新經濟追蹤 11:10 2021/11/22

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晨星：看好京東發展、上調股價預期至438元　料阿里利潤率將持續下降

本港科網股陸續公布季度業績，阿里巴巴 （09988） 上一季度的收入遜預期，晨星（Morningstar）發表報告指，中國電商的下沉市場是難以獲取利潤的市場，而且面臨激烈的競爭，但阿里巴巴因要成為全渠道的零售電商巨頭，必須進入該市場，因此公司的估值將會面臨下調壓力，而阿里巴巴自身所面臨的挑戰亦超越經濟周期。

阿里上季收入遜預期股價挫一成，管理層：宏觀消費逆風延續至未來數季、繼續投入戰略領域【下一頁】

晨星表示，阿里巴巴第三季度的業績表現疲弱，根據公司的公允價值，已經將其股價預期由275港元，下調至182港元。該行表示，對阿里巴巴的網絡效應仍然有信心，認為公司股價仍被低估。

該行又指，京東 （09618） 日前公布第三季度業績，顯示公司的長期利潤率有所改善，用戶粘性及公司執行力都較為強勁，上調京東股價預期至438港元。在電商領域中，更看好京東的發展，而阿里巴巴在未來數年的利潤率或會進一步下降。

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港股 京東集團—SW（09618） 新經濟股 經濟 新經濟 零售 遜於預期 阿里巴巴－SW（09988） 京東（美：JD） 阿里巴巴

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