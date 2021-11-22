【Meta】憂兒童安全問題　FB、IG加密訊息計劃延至2023年

Meta旗下通訊軟件Whatsapp早已引入「點對點加密」（end-to-end encryption）訊息功能，並計劃明年在旗下社交平台Facebook、Instagram上全面加入加密訊息功能。不過由於社會各界對此的爭議聲音不斷，Meta最新宣布，旗下Facebook、Instagram的點對點加密訊息計劃將延至2023年。

據英國《衛報》報道，Meta的全球安全總監Antigone Davis表示：「我們（Meta）希望能有足夠的時間把這件事情做對，所以預計在2023年左右才會把這項技術在旗下所有訊息產品上實現。」並找出更完善方案，解決外界質疑的兒童安全問題。

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社會各界早前有不少聲音認為，Meta的訊息加密技術將成為兒童使用網絡的安全隱憂，例如英國防止虐待兒童會（NSPCC）就曾經表示：「這種私人訊息功能是兒童性虐待的溫床」，因為這種只會讓傳送者和接收者看見訊息內容的技術，會令執法機關乃至科技平台皆無法追蹤和調查其中內容。

另據悉，有2020年的統計顯示，科技業回報給美國國家兒童失蹤與受虐兒童援助中心（NCMEC）的案件就超過2,100萬件，來自Facebook的案例則佔其中的2,000萬件。

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責任編輯：張寶燕