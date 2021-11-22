【券商點睇】行業規範提高臨床申報要求 海通續看好CXO龍頭

國家藥監局藥品審評中心（CDE）早前發布《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導原則》。海通證券指，旨在落實以臨床價值為導向，以患者為核心的研發理念，促進抗腫瘤藥科學有序的開發。

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過去幾年，CDE 對於創新藥的審批一直是審慎的，該行認為該文件只是把近年的監管實踐化為正式文件，對新藥整體研發的影響有限。行業規範的進程將提高對創新產品與臨床申報的要求，推動行業出清，我們認為差異化布局的創新藥龍頭和醫藥合同外包服務（CXO） 龍頭有望受益其中。

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海通證券關注板塊確定性，建議長期關注細分領域龍頭。包括，具備品種持續兌現能力的創新藥企和業績快速增長CRO或CMO 板塊，如恒瑞醫藥（深：300276）、泰格醫藥（03347）、藥明康德（02359）；趨勢向好的細分行業公司，如邁瑞醫療（深：300760）、我武生物（深：300357）、長春高新（深：000661）、惠泰醫療（滬：688617）等。

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記者：林衛