【宏觀中國】央行報告強調穩字當頭 解讀逆周期安排

中國人民銀行日前發布《2021年第三季度中國貨幣政策執行報告》，與上季報告相比，人行對於形勢的判斷更趨謹慎，強調下一階段貨幣政策要「以我為主，穩字當頭」，努力完成今年經濟發展主要目標任務。

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據內地報道，逆周期調節的相關安排，有3方面的解讀。總量政策方面，報告未有「堅決不搞『大水漫灌』」的表述，沒提「管好貨幣總閘門」。前者對應的是銀行間市場流動性，或指向地產信用風險偏高與穩信貸背景下，銀行間市場流動性需要保持相對充裕；後者對應的是信用社融，預示著未來人行在穩信用層面會更為積極。

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結構政策方面，人行強調「繼續落實和發揮好結構性貨幣政策工具的牽引帶動作用」。除了再貸款、再貼現政策和兩項直達實體經濟貨幣政策工具之外，第三季以來人行又增加了新的結構性政策工具，包括3,000億元（人民幣，下同）支小再貸款、碳減排支持工具和2,000億元煤炭清潔高效利用專項再貸款，進一步體現出結構性寬信用的政策意圖。

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風險政策方面，人行強調「堅持底線思維，增強系統觀念，遵循市場化法治化原則，統籌做好重大金融風險防範化解工作」。而「夯實金融穩定的基礎，以高質量發展化解金融風險」、「防止在處置其他領域風險過程中引發次生金融風險」的表述，實際上也蘊含著政策重心向「穩增長」偏移的意味。

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記者：林衛