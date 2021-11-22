【券商點睇】天風預期明年家電板塊估值修復 成本改善為投資主綫

今年家電行業在供需兩端均受到負面因素影響。供應方面，大宗商品漲價、晶片和運輸緊張，使得家電企業在成本上行較快；而需求方面，國內受到不間斷散發疫情影響，消費力和意願恢復較慢，海外在上半年延續較快增速，但隨著防疫措施放松以及基數逐步走高，市場擔憂尚存。

【內地監管】市監局對43宗未依法申報違法實施經營者作處罰 包括騰訊阿里及京東，請按【見下頁】

天風證券指出，第三季家電核心公司合計收入按年增長1.4%，業績按年減少11.2%。按照申萬一級家電行業指數來看，考慮到低利率因素對於估值的上修作用，家電行業目前的估值水平整體應該略低於平均位置。

【延伸閱讀】大行點睇：摩通予20隻本港內房股 最新評級和目標價一覽，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行認為，雖然第三季傳統大家電內銷較2019年略有修復，但年初至今仍有缺口，面對原材料價格提升，漲價仍為終端市場主要驅動因素，並對傳統大家電的彈性需求形成一定擠壓。展望第四季及明年，成本改善是家電投資主綫之一，預計將會首先在白色家電上體現，且白色家電公司歷經多輪提價後，在成本下行後有望在短期迎來利潤剪刀差，推薦海爾智家（06690）及美的集團（深：000333）。

【同場加映】iM會客室：季績後新經濟股探底？ 物流消費股靠穩可追？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛