【歐洲疫情】荷蘭連續3晚爆反防疫限制暴亂 最少64人被捕

因應歐洲爆發新一輪新冠肺炎疫情，當地各國政府加強收緊防疫，惟措施引起大批市民不滿。荷蘭連續3晚發生反對防疫限制暴亂，示威者與警方發生衝突，部分城市更因此頒布緊急法。

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荷蘭上周宣布周末封城，預計維期3周，但措施一出即惹起民眾反對，上周五（19日）起連續3晚發生暴亂。荷蘭周日（21日）多地繼續出現示威抗議，東部城市恩斯赫德（Enschede）有警員用警棍驅散人群，北部利瓦頓（Leeuwarden）則有示威者向警車擲石。

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警方周日表示，上周六（20日）發生的暴亂中在3個省分拘捕最少64人，包括在鹿特丹（Rotterdam）舉行的球賽中焚燒欄杆及投擲煙花的球迷。鹿特丹為今次暴亂主要地區，上周五更發生警方鳴槍驅散人群，周日仍有4人當日受傷留院。

海牙（Hague）是上周六衝突最嚴重地區，警方指有5名警員被毆打，其中一人情況嚴重。警方利用馬匹衝散示威人群，並拘捕19人。據悉，其中一名被捕者曾向途經的救護車投擲石頭。

有指，荷蘭原定舉行的除夕煙花因新冠疫情而被迫縮細規模，近日更因疫情加劇而宣布取消，導致不少年輕荷蘭人不滿，決定上街示威。

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責任編輯：吳漢培