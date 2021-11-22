【HSBC滙豐】滙豐據報準備為審計合約招摽　78億元大單卻無行競爭？

滙豐 （00005） 據報正準備招標，決定2025年開始的10年，由哪間機構審計財務報表。外電引述消息指，經過初步接觸四大會計師行後，滙豐憂慮除了現時的核數師羅兵咸永道之外，將難以吸引其他會計師行競爭。

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報道指，除了現時核數的羅兵咸永道有意競逐「連任」外，其他三大會計師行安永、德勤和畢馬威對審計所需的資源規模表示擔憂，部分擔心滙豐架構龐大，業務遍布多個市場，耗用的資源、技術都很多，一出錯可能面面對監管部門大額罰款，所以風險相對高。

據悉，滙豐的審計合約或高達10億美元。消息人士指，「當人們談論拒絕10億美元的合同時，這是很糟糕的。這在任何其他行業都不會發生。」

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根據滙豐年報，集團去年向羅兵咸永道支付的審計相關費用高達1.3億美元，比其他規模較小的會計師行BDO及Grant Thornton 全年的英國審計收入還要多。

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