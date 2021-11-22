【國際油價】美日據報最快本周一同宣布釋放石油儲備　油價續跌

▲ 【國際油價】美日據報最快本周一共同宣布釋放石油儲備 油價續跌

美國和日本可能一起宣布釋放石油儲備，以遏制油價的上漲。 。日本《讀賣新聞》引述政府消息指，日本和美國最快本周一起宣布釋放石油儲，雖然法律不容許單純因為高油價釋放儲備，但日本政府和私人機構，現時的石油儲備都超出法定水平。

油價延續上周五的跌勢，紐約期油曾經跌超過1%，失守每桶75美元，創超過一個半月低位。

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政府考慮釋放額外儲備，相信不會抵觸法律。日本首相岸田文雄過去周末確認，正檢視如何與其他國家合作，紓緩能源價格高企，包括考慮釋放石油儲備。美國正與中國、日本、南韓等商討，一同釋放石油儲備。

日本石油儲備分為兩種，一種是國家儲備，另一種則是石油公司依法進行儲油的民間儲備。報導估計，至今年9月底，國家儲備達國內一天消費量的145天份、民間儲備為90天份，高於日本《石油儲備法》規定的國家儲備90天、民間儲備70天，因此有空間可以釋出。

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在此之前，日本僅在1991年波灣戰爭與2011年利比亞內戰期間，釋出民間儲備石油，倘若這次釋出國家儲備，將創下首例。

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