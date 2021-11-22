【港股市況】恒生指數高開7點　嗶哩嗶哩挫逾15%、藍籌新貴造好新奧能源跑出（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五個別發展，道指跌268點，港股今早則輕微高開，恒生指數開報25057點，升7點。恒生科技指數報6456點，跌不足0.1%。嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾15%；恒大汽車 （00708） 升近5%。藍籌新貴京東 （09618） 、網易 （09999） 升逾3%；新奧能源 （02688） 升逾6%；潤啤 （00291） 升逾2%。

財經日誌︰

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焦點新聞︰

【憧憬通關】景順趙耀庭：倘中港年底前通關可成港股催化劑

【名家看法】光銀國際林樵基：科技股在新常態下仍需一至兩季調整 薦吼兩板塊

即市走勢︰

【09：39】君實生物 （01877） 公布，用作治療新型冠狀病毒肺炎的JS026注射液，以及用於治療晚期惡性腫瘤的JS012注射液分別獲得國家藥品監督管理局的藥物臨床試驗批准通知書，君實股價早段升半成，高見49.05元。

【09：36】港股開市後轉跌約45點，一度跌穿25000點；科指跌0.4%，報6436點。

【09：35】恒大 （03333） 被剔出國指，惟股價仍升0.4%。

【09：34】被視為染藍大熱農夫山泉 （09633） 並未獲納入恒指，股價跌逾7%，低見45.15元。

【09：32】ATM偏軟，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌0.2%；美團 （03690） 跌近2%。

【09：22】恒生指數開報25057點，升7點。恒生科技指數報6456點，跌不足0.1%。嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾15%；恒大汽車 （00708） 升近5%。藍籌新貴京東 （09618） 、網易 （09999） 升逾3%；新奧能源 （02688） 升逾6%；潤啤 （00291） 升逾2%。

【B站9626】嗶哩嗶哩復牌挫逾15% 擬發行14億美元可換股優先票據

【恒大汽車708】恒大汽車不足兩周再配股、股價照升近半成 折讓15%配股籌27億

【09：13】期指開報24997點，升8點。

【08：59】【新冠藥物】騰盛博藥新冠藥臨床三期「揭盲」 有望實現附條件上市

【08：06】恒指黑期跌約87點，報24930點；道指期貨升39點，報35641點。

【08：04】京東 （09618） 、網易 （09999） 、新奧能源 （02688） 、華潤啤酒 （00291） 成功「染藍」，可留意今早相關股份表現。

【恒指季檢】恒指季檢揭盅 京東、網易、新奧能源、潤啤染藍

【07：45】港股ADR收報24908點，跌140點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報45.35元，較港收市價低0.7元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報492.42元，較港收市價低3.58元或0.7%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股上周五個發展，歐洲疫情惡化，奧地利將實施封城 ； 白宮要求石油出口國組織（OPEC）成員國增產，觸發油價曾挫超過4%，拖累油股及旅遊休閒股下挫，道指尾段跌勢擴大至逾300點；不過，蘋果股價再創新高，科網股逆市升，帶動納指破頂。道指收市跌268點，報35601點；納指升63點，報16057點；標指跌6點，報4697點。

即睇美股收市︰

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【開市9點半】阿里憧憬馬雲消息 歐洲封城憂慮滙豐ADR先跌

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責任編輯︰梁浩碩