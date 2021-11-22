【港股市況】恒生指數午後跌逾百點　蘋果創新高概念股炒上、瑞聲升近7%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五個別發展，道指跌268點，港股今早輕微高開升7點，其後走勢反覆向下，曾跌逾百點，恒生指數半日跌87點，報24962點，成交724.7億元。恒生科技指數跌0.8%，報6406點。嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾9%；農夫山泉 （09633） 跌逾8%；新奧能源 （02688） 、網易 （09999） 染藍升逾3%；濠賭股、車股逆市炒上。

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焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

【憧憬通關】景順趙耀庭：倘中港年底前通關可成港股催化劑

【名家看法】光銀國際林樵基：科技股在新常態下仍需一至兩季調整 薦吼兩板塊

即市走勢︰

【13：42】恒大 （03333） 最新跌逾2%，低見2.69元。

【恒大3333】中國恒大上周逾28億股突然存入CCASS 海通倉位暴漲兩成 或涉部署逾70億配股？

【13：35】蘋果公司（美︰AAPL）創新高，相關概念股逆市炒上，瑞聲 （02018） 升近7%；舜宇 （02382） 升半成；丘鈦 （01478） 升近4%；高偉電子 （01415） 升一成，破頂高見10.48元。

【13：35】【異動股】長盈急瀉7成 被聯交所指沒足夠營運水平須停牌

【13：28】中石化 （00386） 午後近3%，低見3.62元；中石油 （00857） 跌逾2%；中海油 （00883） 跌逾1%。

【13：16】藥明生物 （02269） 跌逾4%，低見104.3元。

【13：09】美團 （03690） 跌逾4%，低見269.2元。

【13：07】大市跌幅擴大至約150點，跌穿24900點關口。

【13：05】保利協鑫 （03800） 逆市升半成，高見3.5元。

【13：02】美團 （03690） 跌近4%，低見269.4元，成交30億元。

【13：00】港股午後初段跌約95點，報24954點；科指跌0.8%，報6403點。

【12：34】恒指黑期跌約23點，報24983點。

【12：22】【濠賭股】多隻濠賭股升逾半成 摩通早前料濠賭股下行風險有限、上調部分賭股評級

【12：22】【長汽2333】長汽逆市升近9% 廣州車展發布多款新車、首款豪華純電轎車登場

【12：00】恒生指數半日跌87點，報24962點，成交724.7億元。恒生科技指數跌0.8%，報6406點。嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾9%；農夫山泉 （09633） 跌逾8%；新奧能源 （02688） 、網易 （09999） 染藍升逾3%；濠賭股、車股逆市炒上。

【11：38】恒指中午收市前跌約115點，報24934點；科指跌0.9%，報6401點。

【11：31】銀娛 （00027） 升幅擴大至近5%，高見48.65元；金沙 （01928） 升6%，高見20.75元。

【11：30】內地股市半日向上，上證升近0.7%；深證升近1.2%；創業板指升2%。

【11：21】比亞迪 （01211） 升幅擴大至近4%，高見311.6元；吉利 （00175） 升逾3%，高見27元。另外，長汽 （02333） 升9%；廣汽 （02238） 升逾2%。

【11：14】【阿里巴巴9988】阿里巴巴暫連跌第4日累挫逾16% 逾千買盤再於138元排隊低位撈貨

【11：14】【新經濟股】晨星：看好京東電商發展、上調股價預期至438元 料阿里利潤率將持續下降

【11：12】【京東網易】MSCI 改追蹤京東、網易港股非ADR 下月2日生效

【10：56】ATMX中，僅騰訊 （00700） 逆市靠穩升0.4%，美團 （03690） 跌逾3%；小米 （01810） 跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.4%。

【10：50】友邦 （01299） 逆市升逾1%，高見86.45元，此前報道指內地當局擬提前於下月初與港「小通關」。

【10：45】大市跌幅擴大至近100點，報24950點，跌99點。

【10：43】教育股造好，新東方在綫 （01797） 升一成，高見7.66元；新東方 （09901） 升逾4%；思考樂 （01769） 升2%。

【10：41】美團 （03690） 跌幅擴大至近3%，低見272.4元。

【10：37】濠賭股逆市上揚，其中藍籌股銀娛 （00027） 升近3%；金沙 （01928） 升逾2%。

【10：35】電視廣播 （00511） 股價再跌逾2%，破底低見5.02元，成交366萬元。

【10：33】恒大汽車 （00708） 最新轉跌逾1%，低見3.44元，成交28.4億元。

【10：27】【HSBC滙豐】滙豐據報準備為審計合約招摽 78億元大單卻無人競爭？

【10：23】長汽 （02333） 升幅擴大至近一成。長汽表示，於第十九屆廣州國際汽車展覽會上隆重推出旗下高端新能源品牌沙龍智行首款豪華純電轎車。

【10：15】美團 （03690） 跌幅擴大至2.5%低見273.8元，拖累大市反覆跌約30點。

【10：12】俄鋁 （00486） 跌逾2%，低見7.46元。

【資源股】港交所據報審查俄鋁分拆高碳資產計劃

【10：07】手機孖寶造好，瑞聲 （02018） 升半成；舜宇 （02382） 升逾3%。

【10：06】恒指最新轉升約45點，試25100點水平；科指跌0.01%，報6457點。

【10：01】海底撈 （06862） 跌近6%，破底低見18.5元。

【09：58】和黃醫藥 （00013） 逆市升逾11%，高見55.5元。

【09：56】長盈 （00689） 瀉逾54%，破底低見0.029元。長盈公布於上周五接獲聯交所函件，通知一項決定，表示該集團未能維持上市規則所規定足夠營運水平，以支持股份繼續上市，如不在限期前提出覆核要求，則須於12月1日後暫停買賣。集團已決定於本月31日或之前要求將該決定提交上市委員會進行覆核。

【09：50】汽車股逆市造好，吉利 （00175） 升逾2%；比亞迪 （01211） 、廣汽 （02238） 升逾1%；長汽 （02333） 升逾6%。

【09：46】【恒指季檢】恒指新貴新奧能源2688跑出 曾升近一成、高見155.6元

【09：45】中石油 （00857） 、中石化 （00386） 跌逾1%；中海油 （00883） 跌0.6%。

【09：43】【國際油價】美日據報最快本周一共同宣布釋放石油儲備 油價續跌

【09：42】積木 （08187） 股價再跌逾11%，破底低見0.127元。

【09：39】君實生物 （01877） 公布，用作治療新型冠狀病毒肺炎的JS026注射液，以及用於治療晚期惡性腫瘤的JS012注射液分別獲得國家藥品監督管理局的藥物臨床試驗批准通知書，君實股價早段升半成，高見49.05元。

【09：36】港股開市後轉跌約45點，一度跌穿25000點；科指跌0.4%，報6436點。

【09：35】恒大 （03333） 被剔出國指，惟股價仍升0.4%。

【09：34】被視為染藍大熱農夫山泉 （09633） 並未獲納入恒指，股價跌逾7%，低見45.15元。

【09：32】ATM偏軟，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌0.2%；美團 （03690） 跌近2%。

【反壟斷】市監總局處罰43宗違反反壟斷法個案 騰訊及阿里巴巴各涉逾10宗

【09：22】恒生指數開報25057點，升7點。恒生科技指數報6456點，跌不足0.1%。嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾15%；恒大汽車 （00708） 升近5%。藍籌新貴京東 （09618） 、網易 （09999） 升逾3%；新奧能源 （02688） 升逾6%；潤啤 （00291） 升逾2%。

【B站9626】嗶哩嗶哩復牌挫逾15% 擬發行14億美元可換股優先票據

【恒大汽車708】恒大汽車不足兩周再配股、股價照升近半成 折讓15%配股籌27億

【09：13】期指開報24997點，升8點。

【08：59】【新冠藥物】騰盛博藥新冠藥臨床三期「揭盲」 有望實現附條件上市

【08：06】恒指黑期跌約87點，報24930點；道指期貨升39點，報35641點。

【08：04】京東 （09618） 、網易 （09999） 、新奧能源 （02688） 、華潤啤酒 （00291） 成功「染藍」，可留意今早相關股份表現。

【恒指季檢】恒指季檢揭盅 京東、網易、新奧能源、潤啤染藍

【07：45】港股ADR收報24908點，跌140點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報45.35元，較港收市價低0.7元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報492.42元，較港收市價低3.58元或0.7%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股上周五個發展，歐洲疫情惡化，奧地利將實施封城 ； 白宮要求石油出口國組織（OPEC）成員國增產，觸發油價曾挫超過4%，拖累油股及旅遊休閒股下挫，道指尾段跌勢擴大至逾300點；不過，蘋果股價再創新高，科網股逆市升，帶動納指破頂。道指收市跌268點，報35601點；納指升63點，報16057點；標指跌6點，報4697點。

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【開市9點半】阿里憧憬馬雲消息 歐洲封城憂慮滙豐ADR先跌

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責任編輯︰梁浩碩