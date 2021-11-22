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【港股市況】恒指黑期跌約87點、道指期貨升39點　京東、網易、新奧能源、潤啤染藍（不斷更新）

股市 09:13 2021/11/22

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五個別發展，道指跌268點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約140點，恒指料開報24908點。滙豐 （00005） ADR折合報45.35元，較港收市價低0.7元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報492.42元，較港收市價低3.58元或0.7%。

財經日誌︰

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焦點新聞︰

【憧憬通關】景順趙耀庭：倘中港年底前通關可成港股催化劑

【名家看法】光銀國際林樵基：科技股在新常態下仍需一至兩季調整　薦吼兩板塊

即市走勢︰

【09：13】期指開報24997點，升8點。

【08：59】【新冠藥物】騰盛博藥新冠藥臨床三期「揭盲」　有望實現附條件上市

【08：06】恒指黑期跌約87點，報24930點；道指期貨升39點，報35641點。

【08：04】京東  （09618）  、網易  （09999）  、新奧能源  （02688）  、華潤啤酒  （00291）  成功「染藍」，可留意今早相關股份表現。

【恒指季檢】恒指季檢揭盅　京東、網易、新奧能源、潤啤染藍

【07：45】港股ADR收報24908點，跌140點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報45.35元，較港收市價低0.7元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報492.42元，較港收市價低3.58元或0.7%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股上周五個發展，歐洲疫情惡化，奧地利將實施封城 ； 白宮要求石油出口國組織（OPEC）成員國增產，觸發油價曾挫超過4%，拖累油股及旅遊休閒股下挫，道指尾段跌勢擴大至逾300點；不過，蘋果股價再創新高，科網股逆市升，帶動納指破頂。道指收市跌268點，報35601點；納指升63點，報16057點；標指跌6點，報4697點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

【開市9點半】阿里憧憬馬雲消息　歐洲封城憂慮滙豐ADR先跌

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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