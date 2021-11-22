  • 20°C
香港時間 : 20211122日 (一) 08:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【bitcoin】比特幣新高後兩周內累跌近兩成　分析︰不足為懼、價格波動並不罕見

股市 07:57 2021/11/22

分享：

【bitcoin】比特幣新高後兩周內累跌近兩成　分析︰不足為懼、價格波動並不罕見

比特幣自11月10日高見68990美元創歷史新高後，比特幣價格出現回調，於11月19日一度跌穿56000美元水平，低見55666美元，意味不足兩周時間，比特幣已由歷史高位累跌近兩成。不過，分析指不足為懼，指考慮到近幾個月的升勢，相對還是小事。

截至周一早上7時43分，比特幣最新報59147美元，24小時跌1.1%。

內地加強打擊加密貨幣力度，發改委表示將以產業式集中式「挖礦」、國有單位涉及「挖礦」和比特幣「挖礦」為重點開展全面整治。另外，美國報稅新規定被視為對加密貨幣投資者不友善，亦令市場情緒惡化。不過，分析表示，比特幣價格於10月份飆升40%後，出現大幅回調是正常。

【bitcoin】發改委：全面整治比特幣等產業式「挖礦」　比特幣急挫下試6萬美元關口

事實上，比特幣出現兩成或更高的價格波動並不罕見。今年4月初，比特幣創下近65000美元新高後，於6月底大幅累跌逾五成。9月初觸及53000美元後，數周內又回調約25%。

【bitcoin】印度傳收緊加密幣監管　或須在交易所上市買賣

【bitcoin】安聯首席經濟顧問3000美元低撈比特幣卻飲恨收場

責任編輯︰梁浩碩

虛擬貨幣 比特幣

下一篇文章

【ET開市直擊】恒指季檢出爐如何跟車 快手、小米業績前瞻（歡迎到本節目留言區即時交流）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】油價急挫 道指跌268點 納指照破頂 蘋果新高
【美股收市】油價急挫 道指跌268點 納指照破頂 蘋果新高
【恒指夜期+ADR】美滙指數突破96　夜期跌97點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美滙指數突破96　夜期跌97點（不斷更新）
【恒大汽車708】恒大汽車不足兩周再配股　折讓15%配股籌27億
【恒大汽車708】恒大汽車不足兩周再配股　折讓15%配股籌27億
【安心出行】消息：政府最快下周四強制食肆堂食使用「安心出行」　富臨敘福樓彈4%
【安心出行】消息：政府最快下周四強制食肆堂食使用「安心出行」　富臨敘福樓彈4%
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後大挫一成　逾2000買盤排隊140元撈貨
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後大挫一成　逾2000買盤排隊140元撈貨
【比亞迪1211】王傳福：電動車對半導體的需求較傳統車多5至10倍　缺芯致700萬電動車無生產
【比亞迪1211】王傳福：電動車對半導體的需求較傳統車多5至10倍　缺芯致700萬電動車無生產
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款