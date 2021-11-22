▲ 【bitcoin】比特幣新高後兩周內累跌近兩成 分析︰不足為懼、價格波動並不罕見

比特幣自11月10日高見68990美元創歷史新高後，比特幣價格出現回調，於11月19日一度跌穿56000美元水平，低見55666美元，意味不足兩周時間，比特幣已由歷史高位累跌近兩成。不過，分析指不足為懼，指考慮到近幾個月的升勢，相對還是小事。

截至周一早上7時43分，比特幣最新報59147美元，24小時跌1.1%。

內地加強打擊加密貨幣力度，發改委表示將以產業式集中式「挖礦」、國有單位涉及「挖礦」和比特幣「挖礦」為重點開展全面整治。另外，美國報稅新規定被視為對加密貨幣投資者不友善，亦令市場情緒惡化。不過，分析表示，比特幣價格於10月份飆升40%後，出現大幅回調是正常。

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事實上，比特幣出現兩成或更高的價格波動並不罕見。今年4月初，比特幣創下近65000美元新高後，於6月底大幅累跌逾五成。9月初觸及53000美元後，數周內又回調約25%。

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責任編輯︰梁浩碩