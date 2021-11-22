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【ET財經早點1分鐘】美國本周3日半市 關注PMI通脹儲局主席人選

股市 06:54 2021/11/22

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恒指夜期跌97點，港股本周業績高峰期，約190家公司公布業績，其中小米 （01810） 同快手 （01024） 周二公布業績。

佔恒指權重約1成的美團 （03690） ，則會於周五公布業績。市場預期美團經調整虧損擴大至約52億人民幣。不過，專家預期現價已反映業績及監管因素

投資者博內房債反彈 高息債ETF月吸60億

在內房債危跌之下，一隻在新加坡上市的高息債ETF卻受到投資者追捧。

單在10月份，該ETF就有60億元淨流入，是有紀錄以來最多。ETF有29%持倉為亞洲房地產公司債券，包括恒大及融創票據。

市監總局處罰反壟斷案 騰訊阿里巴巴各涉逾10宗

市監總局公布，有43宗案件均違反反壟斷法，對涉案企業分別處以50萬元罰款。

騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 便涉逾10宗案件。而餓了麼、阿里健康、百度、京東 （09618） 和滴滴亦榜上有名。

美國本周3日半市 關注PMI通脹儲局主席人選

美國周四感恩節休市一天，周五亦提早休市。

不過，本周仍要關注PMI，以及PCE物價的通脹數據。另外，預期假期前亦會公布拜登提名的儲局主席人選。無論係誰出任，預期都係鴿派作風。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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