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【開市9點半】阿里憧憬馬雲消息　歐洲封城憂慮滙豐ADR先跌

股市 06:38 2021/11/22

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夜期跌近百點，主要原因是阿里巴巴美股及滙豐ADR下跌，阿里巴巴 （09988） 上周公布業績後，股價即跌1成，美股折算收報136.68港元，再考驗在港歷史低位132元的支持力。

阿里上次在歷史低位反彈，是因為股神戰友芒格增持，以及馬雲獲准出國歐遊刺激氣氛，今次阿里股價要反彈，恐要再借馬雲名氣。

*今早9日時《ET開市直擊》譚智樂為你分析市況，做好開市準備*【按此】恒指季檢出爐如何跟車 快手、小米業績前瞻（歡迎到本節目留言區即時交流）

內地網傳馬雲低調亮相雙11晚會

內地網傳在今年的天貓雙十一狂歡夜中，馬雲低調現身，身穿白T恤，戴着口罩和帽子，由工作人員護航。

至於滙豐 （00005） 則受歐洲封城消息影響，ADR股價低港1.5%，折算收報45.35港元。歐洲疫情惡化，世衛警告歐洲若不採取緊急措施，明年3月歐洲或有50萬人恐於新冠肺炎，奧地利今日起封城，以遏止疫情蔓延；德國疫情亦嚴重，已不排除封城。荷蘭部份封鎖，18點後商店關門，20點後酒吧關門。比利時恢復在家上班制度；英國評估聖誕會否封城；葡萄牙限制未接種疫苗的居民及遊客活動；挪威收緊入境要求；瑞士表示無需收緊防疫，因為住院率依然可控。

不過，中港則愈來愈接近有限度通關。

新聞重點：

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上周五港股ADR及美股收市情況：

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記者： 譚志偉

欄名 : 開市9點半

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港股 ADR 港股ADR 阿里巴巴－SW（09988） 滙豐控股（00005）

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