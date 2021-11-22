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【憧憬通關】景順趙耀庭：倘中港年底前通關可成港股催化劑

07:15 2021/11/22

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【憧憬通關】景順趙耀庭：倘中港年底前通關可成港股催化劑

港股今年表現呆滯，景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，內房債務及科企監管等問題對港股構成一定影響，若中港年底前能恢復通關，將成為港股向上的催化劑。

現時新加坡及不少歐美國家均採取「與病毒共存」政策，但香港在防疫上跟隨內地的清零政策，海外來港人士需要進行隔離。趙耀庭接受本報專訪時指，中港經濟息息相關，香港經濟尤其是金融方面，非常倚賴於中國經濟成長，而且不少內地公司會在香港進行海外投資，海外公司也會透過香港投資內地，所以香港措施也是合理。

【豁免檢疫】摩通CEO獲免強檢訪港　許正宇強調：過程受控、風險管控充分

趙耀庭表示，中港通關對香港經濟是非常好的事情，因香港經濟倚靠資本及人口的流動，旅遊業對經濟的貢獻很大，而且本港大部分旅客都來自內地，但目前人口流動已差不多停滯了兩年，所以一旦中港通關，會對港股帶來刺激作用。

「疫情已差不多持續兩年，經商人士已改變了昔日做生意的做法，即使不能親身見面，也不會有太大影響。」趙耀庭稱，無論是與病毒共存或清零，兩邊均有道理，香港政府對海外來港人士設限，相信是當局不想海外疫情輸入本港。

「最緊張時刻已過」  內房尋寶

內房流動性問題持續，趙耀庭指，近日市場看到恒大 （03333） 事件引發的問題沒有大家想像的那麼大，而且中央也表明不會讓內房公司破壞銀行體系，因此投資者對內房的看法也不如之前般着緊，「即使每日都有某公司無法償付債息的消息，相信內房最緊張的時刻已過」。

趙耀庭稱，中央控制市場流動性，目的是希望將過熱的內房市場降溫，並不想樓價下跌太多，政府也了解房地產對經濟增長非常重要，現時內房股受壓，部分內房股估值差不多已反映最差情況，對長投資者帶來買入機會，建議尋找財務健康、擁有足夠資金償付債息的內房股。「部分內房在一、二城市擁有項目的內房股，股價也跌得挺多。」

高科技製造及再生能源  續看俏

今年內地監管新規不斷推出，趙耀庭稱，監管政策的高峰已過，料未來推出的政策不會很多，相信科技公司會思考未來如何在中國發展，部分高科技製造業會繼續受政策支持，而風電、太陽能及電動車等再生能源產業，也會受政府鼓勵，投資者可聚焦有關行業。

環球通脹持續高企，趙耀庭認為，全球去年受疫情衝擊而鎖國，今年經濟活動重啟，因此通脹比平均高一點屬正常，相信聯儲局會同時留意通脹及失業率兩大因素，以審視經濟是否已完全恢復。「相對於2013年縮表，現時聯儲局已很早讓市場知悉其看法及安排，所以市場對貨幣政策不會有不確定性，若美國加息，美元資產會更吸引。」

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記者：陳韻妍

港股 新冠肺炎疫情 中國恒大（03333） 民企內房股 宏觀分析

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