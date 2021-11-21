  • 23°C
香港時間 : 20211122日 (一) 00:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【私募基金】橋水中國新基金銷售佳　一周吸資約80億人幣

Hot Talk 23:17 2021/11/21

分享：

橋水中國的一隻基金產品銷售反應熱烈，推出一周已吸資約80億元人民幣。

內媒報導，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）在上海的外商獨資私募基金橋水中國，新推出的一隻基金產品銷售反應熱烈，推出一周已吸資約80億元人民幣。

該基金是一隻多資產混合型基金，採取全天候增強型策略，投資於中國股票、債券和大宗商品及其衍生產品。基金的投資目標是通過高度分散化，獲取與股票類似的長期持續穩健收益，但風險水平卻顯著低於股票。基金入場費為200萬元，設有1年封閉期。

對於上述橋水新基金產品銷售反應熱烈，機構投資者認為是由於橋水的品牌在中國擁有號召力，以及目前內地銷售渠道缺乏產品所致。分析指出，在房住不炒政策下，居民財富正從儲蓄轉向資產管理產品，市場上可用於買入私募基金的資金因此不斷增加。與此同時，隨著年底資管新規到期，加上銀保監會對部分保險產品今年的「開門紅」銷售旺季作出了規範性要求，分析相信未來還會有很多資金投入到私募基金。

相關文章﹕

【投資中國】橋水據報擬出新中國基金　集資30億人幣

【鱷王觀點】橋水達利奧﹕中國沒有放棄資本市場　稱投資者對近期監管過度反應　

【Bridgewater】橋水達里奧再唱好中國：市場對人民幣需求將增加　全球財富正重新分配至亞洲

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

基金 財富及資產管理 私募基金 中國

下一篇文章

【資源股】港交所據報審查俄鋁分拆高碳資產計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】油價急挫 道指跌268點 納指照破頂 蘋果新高
【美股收市】油價急挫 道指跌268點 納指照破頂 蘋果新高
【恒指夜期+ADR】美滙指數突破96　夜期跌97點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美滙指數突破96　夜期跌97點（不斷更新）
【比亞迪1211】王傳福：電動車對半導體的需求較傳統車多5至10倍　缺芯致700萬電動車無生產
【比亞迪1211】王傳福：電動車對半導體的需求較傳統車多5至10倍　缺芯致700萬電動車無生產
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後大挫一成　逾2000買盤排隊140元撈貨
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後大挫一成　逾2000買盤排隊140元撈貨
【安心出行】消息：政府最快下周四強制食肆堂食使用「安心出行」　富臨敘福樓彈4%
【安心出行】消息：政府最快下周四強制食肆堂食使用「安心出行」　富臨敘福樓彈4%
【恒大汽車708】恒大汽車不足兩周再配股　折讓15%配股籌27億
【恒大汽車708】恒大汽車不足兩周再配股　折讓15%配股籌27億
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款