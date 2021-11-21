【私募基金】橋水中國新基金銷售佳　一周吸資約80億人幣

▲ 橋水中國的一隻基金產品銷售反應熱烈，推出一周已吸資約80億元人民幣。

內媒報導，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）在上海的外商獨資私募基金橋水中國，新推出的一隻基金產品銷售反應熱烈，推出一周已吸資約80億元人民幣。

該基金是一隻多資產混合型基金，採取全天候增強型策略，投資於中國股票、債券和大宗商品及其衍生產品。基金的投資目標是通過高度分散化，獲取與股票類似的長期持續穩健收益，但風險水平卻顯著低於股票。基金入場費為200萬元，設有1年封閉期。

對於上述橋水新基金產品銷售反應熱烈，機構投資者認為是由於橋水的品牌在中國擁有號召力，以及目前內地銷售渠道缺乏產品所致。分析指出，在房住不炒政策下，居民財富正從儲蓄轉向資產管理產品，市場上可用於買入私募基金的資金因此不斷增加。與此同時，隨著年底資管新規到期，加上銀保監會對部分保險產品今年的「開門紅」銷售旺季作出了規範性要求，分析相信未來還會有很多資金投入到私募基金。

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