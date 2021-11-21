【資源股】港交所據報審查俄鋁分拆高碳資產計劃

▲ 【資源股】港交所疑正對俄鋁分拆高碳資產計劃進行審查 計劃損害少股東利益

外電引述消息指，港交所正對俄鋁 （00486） 分拆高碳資產上市計劃進行審查，疑計劃會損害少股東利益，據報審查是由對沖基金Odey Asset Management的投訴所發起的。港交所拒絕評論，俄鋁則表示，未清楚港交所的任何調查。

俄鋁在5月份宣布分拆計劃，以助其2050年前實現碳中和目標，加速在綠色鋁市場的發展。俄鋁最大股東為俄羅斯億萬富Oleg Deripaska旗下的EN+集團，持有俄鋁57%的股份，第二大股東則為西伯利亞烏拉爾鋁業公司（SUAL Partners），持股25.5%，據報，今年的大部分時間，SUAL Partners一直與俄鋁和EN+在任命新董事會並恢復分紅一事發生爭執，SUAL Partners反對分拆，並在年會上投票反對將俄鋁更名為AL+的計劃，惟經過與EN+進一步討論後，SUAL Partners本月放棄了對分拆的反對意見。

據知情人士透露，EN+形容雙方關係為結盟，與此同時，事件給Odey Asset Management敲響警鐘，擔心一旦分拆完成，俄鋁可能提出私有化，收購少數股東股權。Odey Asset Management曾透露，它將投票支持分拆，但前提是俄鋁必須製定可持續的資本回報政策，認為此舉有助於推動俄鋁新的股票評級。

報導指，Odey Asset Management不持有俄鋁股份，但擁有其衍生品，可以選擇收購股份。

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編輯：曾樂詩