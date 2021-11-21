【內房危機】投資者低吸內房債博反彈　有高息債ETF勁吸60億破紀錄

▲ 投資者近日積極買入持有大量內房債券的iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF，似乎是在押注內房債價反彈。

雖然內房債務危機仍未斷尾，不過投資者近日卻積極買入一隻在新加坡上市、持有大量內房債券的ETF，似乎是在押注內房債價反彈。iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF有29%持倉為亞洲房地產公司所發行的債券，當中包括中國恒大 （03333） 和融創中國 （01918） 的票據。該ETF的總資產由8月底的3.83億美元大增3.9倍，至18.7億美元。單在10月份，該ETF就有7.73億美元（約60億港元）流入，是有紀錄以來最多。

內地近期放寬房地產調控，包括讓內房融資渠道恢復正常。外電報導，發改委和外管局等在上月底的一個會議上，要求內房企業按時還款，並計劃在政策允許範圍內給予房企一定的償還外債便利，此後內地再沒有錄得房企違約個案，而內房債價近日亦見攀升。報導指，機構投資者包括高盛資產管理、安聯投資和安盛投資等，都考慮增持內房債。

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