  • 23°C
香港時間 : 20211121日 (日) 22:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】投資者低吸內房債博反彈　有高息債ETF勁吸60億破紀錄

股市 22:13 2021/11/21

分享：

投資者近日積極買入持有大量內房債券的iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF，似乎是在押注內房債價反彈。

雖然內房債務危機仍未斷尾，不過投資者近日卻積極買入一隻在新加坡上市、持有大量內房債券的ETF，似乎是在押注內房債價反彈。iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF有29%持倉為亞洲房地產公司所發行的債券，當中包括中國恒大 （03333） 和融創中國 （01918） 的票據。該ETF的總資產由8月底的3.83億美元大增3.9倍，至18.7億美元。單在10月份，該ETF就有7.73億美元（約60億港元）流入，是有紀錄以來最多。

內地近期放寬房地產調控，包括讓內房融資渠道恢復正常。外電報導，發改委和外管局等在上月底的一個會議上，要求內房企業按時還款，並計劃在政策允許範圍內給予房企一定的償還外債便利，此後內地再沒有錄得房企違約個案，而內房債價近日亦見攀升。報導指，機構投資者包括高盛資產管理、安聯投資和安盛投資等，都考慮增持內房債。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章﹕

【內房危機】柏瑞投資：內地不會將板塊「消滅」　部分內房債吸引

【內房危機】內地官媒：高盛正在買入內房債　「外資正看準時間抄底」

【內房危機】大摩：中國可控制債務問題避免金融震盪　內房債問題不會轉化成大範圍無序違約

債券 ETF 民企內房股 增持 吸資 新加坡 中國恒大（03333） 安盛 融創中國（01918） 國企內房股

上一篇文章

【華融危機】中國華融：獲聯交所臨時豁免公眾最低持股量至明年8月底　將繼續停牌

下一篇文章

【美股一周前瞻】聚焦美製造業PMI及PCE物價指數　拜登或揭儲局主席提名人選　周四美股休市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後大挫一成　逾2000買盤排隊140元撈貨
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後大挫一成　逾2000買盤排隊140元撈貨
【恒指夜期+ADR】美滙指數突破96　夜期跌97點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美滙指數突破96　夜期跌97點（不斷更新）
【安心出行】消息：政府最快下周四強制食肆堂食使用「安心出行」　富臨敘福樓彈4%
【安心出行】消息：政府最快下周四強制食肆堂食使用「安心出行」　富臨敘福樓彈4%
【比亞迪1211】王傳福：電動車對半導體的需求較傳統車多5至10倍　缺芯致700萬電動車無生產
【比亞迪1211】王傳福：電動車對半導體的需求較傳統車多5至10倍　缺芯致700萬電動車無生產
【恒大汽車708】恒大汽車不足兩周再配股　折讓15%配股籌27億
【恒大汽車708】恒大汽車不足兩周再配股　折讓15%配股籌27億
【美股收市】油價急挫 道指跌268點 納指照破頂 蘋果新高
【美股收市】油價急挫 道指跌268點 納指照破頂 蘋果新高
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款