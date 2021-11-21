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【美股一周前瞻】聚焦美製造業PMI及PCE物價指數　拜登或揭儲局主席提名人選　周四美股休市

股市 21:31 2021/11/21

分享：

聚焦美製造業PMI及PCE物價指數　拜登或揭儲局主席提名人選　周四美股休市

美股本周觀望製造業及通脹數據，市場料10月Markit製造業PMI升至59.1%，當月PCE物價指數料按年升5.1%。另外，周四為感恩節，美股休市一天，周五亦會提前3小時至當地時間下午1時收市。

高盛料標指明年仍創新高、但回報將略低於平均水平，看【下一頁】

聯儲局主席鮑威爾任期將於明年2月屆滿。美國白宮表示，本周初將公布更多有關總統拜登提名誰出任儲局主席的信息。有民主黨進步派參議員指，反對鮑威爾連任，而拜登此前與另一熱門人選、聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）面談。

分析預期，在新儲局主席人選出爐前後，市場將會變得波動，尤其一旦布雷納德獲委任，因她較鮑威爾更為「鴿派」，意味或會更緩慢加息，通脹高企已成為市場隱憂，即使繼續走高，布雷納德未必會積極出手遏止。

拜登據報約四天內公布聯儲局主席提名人選，看【下一頁】

ClearBridge Investments投資策略師Jeff Schulze表示，除非儲局掌舵人發生變化，否則邁向2022年市場將繼續走高。惟他預期，市場在走高之前會經歷震盪期，11月標指已升逾9%，出現超買，加上市場可能會再次擔心疫情在歐洲及其他地區蔓延。

他續指，相信美股走低橫行一段時間後，在年底再走高。他又指，經濟勢頭正在改善，美國第三季GDP增長2%令人失望，但估計第四季增長會達到兩位數。

相關文章：【美股一周前瞻】美股交易入冬令時間　開市收市延遲一小時　10月CPI按年升幅或創30年高

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