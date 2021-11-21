【元宇宙】Facebook研裸手互動　實時手部追蹤較控制器佳

▲ Facebook研究顯示，對用家而言，實時手部追蹤的代入感、真實感、享受感及臨場感，均高於使用控制器。

隨著虛擬現實（VR）技術變得成熟，VR的手部互動裝置已不限於Oculus Touch一類的控制器，還出現了所謂「裸手互動」的實時手部追蹤。Facebook（美﹕FB）的研究顯示，對VR用家而言，實時手部追蹤的代入感、真實感、享受感及臨場感均高於使用控制器。

所謂「裸手互動」，是指在使用VR時，用家不需任何外部設備，直接以手部就能在虛擬環境中做到互動。雖然使用手部追蹤較使用控制器感覺更自然，但卻存在準確度差、缺乏反饋、互動範圍窄、容易疲勞，以及無法完全仿真等缺點。

即將改名為Meta的社交網絡巨頭Facebook銳意發展元宇宙，公司的研究人員早前便利用VR遊戲作為研究背景，就手部互動裝置及實時手部追蹤，兩者進行了一項對比研究。

研究團隊發現，實時手部追蹤不論在代入感、真實感、享受感及臨場感方面，均高於使用控制器。團隊建議在創建虛擬VR應用程式時，可以利用手部追蹤作為輸入模式，並繼續改進這項技術。

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