【美國通脹】美國通脹迫儲局出手　恐殺雞用錯牛刀？

▲ 美貨車司機短缺非供應問題 究竟責任在何方？

美國通脹問題嚴重，投資界與美國聯儲局激辯通脹是短期抑或是長期問題，然而，暫時是紙上談兵。美國通脹元兇之一，是供應鏈問題，疫情下令供應鏈運輸出現障礙，美國碼頭亦堆滿貨櫃等待裝卸，疫情已緩和，但運輸問題仍未解決，究竟問題在哪？

美供應鏈問題 關鍵在如何留得住司機

美國貨櫃車司機短缺造成供應鏈樽頸問題嚴重，據外電報道，美國卡車運輸協會（ATA）估計，要確保今年貨物運送順利，仍欠8萬名卡車司機，惟經營者獨立司機協會（OOIDA）主席Todd Spencer指出，全美有超過40萬人擁有大卡車執照，卡車司機實際上並不短缺，只是他們工時長丶等待時間不支薪等因素，造成勞動力流失，「如果你提供的工作很糟糕，那麼解決方案是去找更多傻瓜加入，還是應該改善工作讓人留下來？」

Todd Spencer表示，實際上卡車司機並不短缺，問題在於如何保留現有司機，許多長途卡車司機在發現他們的報酬，不足以應付長時間工作後都會辭職。Spencer建議，應由以根據行駛里數支薪，改為以工作時間計算，「每天有40%的卡車運輸被擱置，因為卡車司機每天要花幾小時等待卸貨或裝貨，而不是開車，這些時間是不計入工資的」，卡車司機的典型年薪約為每年4.8萬美元（約港幣37.3萬），但每周工時可達70至80小時，路上的自付費用，包括吃飯和其他雜費每年可達1萬美元（約港幣7.8萬）。Spencer表示，任何願意每周工作70至80小時的人，都可以賺更多的錢，減少自掏腰包，每晚睡在家裏吃快餐。

芯片短缺減慢卡車產量

此外，芯片短缺亦打擊美國供應鏈問題。美國運輸信息服務供應商DAT Solutions分析主管Ken Adamo表示，當美國人開始購買更多的商品和使用更少的服務時，卡車業本能夠在一定程度上處理增加的數量，例如將兼職卡車司機轉為全職，要求退休司機重返工作崗位，但隨着疫情繼續和電子商務的發展，卡車業被日益增長的運輸需求淹沒，而與乘用車生產相關的芯片短缺和零件短缺問題，也打擊了商用卡車製造商，半導體短缺問題對大型拖車而言要嚴重得多，因為它比乘用車需要更多的芯片。

二手卡車價格飈升，亦令購買新卡車變得困難。拖車共享初創公司vHub行政總裁Matthew Leffler表示，在過去幾年中，貨車拖車製造商每年生產約35萬輛拖車，其中絕大多數是乾貨車或非冷藏拖車，但受零件供應和勞動力短缺影響，過去一年拖車產量減少了約一半。

儲局主要是以貨幣政策手段，以控制通脹問題，但無論是卡車司機的薪金問題，抑或貨車芯片的短缺問題，都非儲局縮減買債或加息所能直接解決，相信曾為儲局主席的耶倫，即現時的美國財長一定明白，但問題仍被推到儲局身上，情況頗耐人尋味。

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編輯：曾樂詩