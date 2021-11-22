【英國王室】梅根父「大義滅親」籲剝奪女兒頭銜

英國哈里王子太太梅根上周接受美國名嘴Ellen DeGeneres訪問，期間首次談及女兒莉莉貝特的事情。梅根父親馬克爾指，批評梅根在訪問中的行為有辱英國王室，馬克爾更呼籲剝奪梅根王室頭銜。

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現年40歲的梅根（Meghan Markle）在訪問節目街頭惡作劇環節中，做出自稱「媽咪」（mommy）、在一群小販面前載歌載舞、用瓶子喝牛奶、在街邊踎低及食薯片時模仿花栗鼠大聲咀嚼的舉動，令不少觀眾感到震驚。

梅根在訪問中令觀眾震驚舉動

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馬克爾表示，對女兒在節目中的行為感到尷尬。馬克爾在接受英媒訪問時指，梅根行為侮辱了英女王、英國王室及英國民眾。他表示深愛女兒梅根，但形容女兒在節目中完全出醜，應該被褫奪王室頭銜。

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梅根更在訪問中談及多年前貧苦生活經歷，包括需駕駛破舊的二手車出席試鏡。她指這輛二手車十分破舊，用車匙也無法打開駕駛座旁的車門，她需要由車尾箱爬入駕駛座。但馬克爾反駁梅根言論指，車輛並非破舊狀態，並指梅根初入荷里活圈子就得到很多幫助。

責任編輯：李俊儀