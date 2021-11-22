英女王喪夫後首個結婚紀念日 與菲臘親王相守大半世紀

英女王的丈夫菲臘親王今年4月逝世，享年99歲。上周六（20日）為英女王與菲臘親王結婚74周年紀念日，但菲臘親王已無法再陪伴在側。外媒搜集英女王與菲臘親王多年來的珍貴合照，盤點這對夫婦多年來的甜蜜時刻。

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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）與菲臘親王（Prince Philip）於1947年11月20日結婚，兩人的婚姻已經跨越大半個世紀。

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據悉，13歲的英女王早已於皇家海軍學院邂逅菲臘親王，兩人其後墮入愛河。菲臘親王在皇家海軍服役期間，這對小情侶一直靠書信往來。

菲臘親王於二戰結束後，向英王喬治六世求娶當時仍是伊利沙伯公主的英女王。菲臘親王願意放棄希臘王子頭銜，兩人於英女王21歲時完婚。

菲臘親王與英女王婚後育有4名子女，依次包括王儲查理斯、安妮公主、安德魯王子和愛德華王子。

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兩人結婚以來經歷不少風雨，包括英女王父親喬治六世於1952年離世的打擊、英女王妹妹瑪嘉烈公主的婚姻醜聞、查理斯與妻子戴安娜王妃離婚風波等事情。

但菲臘親王一直堅定地陪伴在英女王身邊。英國王室職員曾形容，菲臘親王是世上唯一將英女王當作普通人一樣對待及相處的人。

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責任編輯：鄭錦玲