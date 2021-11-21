【中國經濟】人行顧問劉世錦：中國經濟可能出現類滯脹 料第四季經濟增速可能低於4%

▲ 人行顧問劉世錦：中國經濟可能出現類滯脹 料第四季經濟增速可能低於4%

中國人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦周日出席中國宏觀經濟線上論壇時表示，中國經濟可能進入「類滯脹」時期，即經濟增長放緩，而生產者價格因通脹漲幅過高。如果需求仍然疲弱，生產者價格繼續保持高位，企業利潤受到擠壓，內地經濟中的現行風險釋放得太快，這種情況很可能會出現，預料一旦發生，問題將持續到明年。

劉世錦表示，9月以後中國經濟增速明顯放緩，從當前形勢，特別是兩年平均增速來看，第四季經濟增速極有可能低於4%。

採「軟着陸」方式 減泡沫爆破後果

對於不斷發酵的債務危機問題，劉世錦指，有些泡沫的破滅似乎是難以避免，但不至於改變整體經濟情況，提出要建立一個適當長時間的框架，以解決地方政府債務、部分房企快速擴張等結構性問題，並建議採取「軟着陸」方式，盡量減底負面後果。

談及數字經濟方面，劉世錦表示，要特別關注數字化實體經濟的概念，虛擬經濟的問題是過度金融化，比如房地產作為投資品過度炒作，金融活動過度自我循環，如同內捲一樣，生產了一些高風險的次貸產品，實際上看起來就是一個旁氏騙局，而過度金融化的問題是存在的。「有些產品過度金融化，並沒有提高生產力，它不是在創造，而是在再分配社會財富」。

此外，劉世錦呼籲中國應更多關注經濟的結構潛力，例如城市群、數字經濟和綠色發展，這些在推動增長方面比宏觀經濟政策更重要。

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編輯：曾樂詩