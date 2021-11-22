【香港創科】「香港獨角獸榜單 Unicorns HK 2021」出爐　18間「香港基因」獨角獸上榜（附完整名單）

▲ 「香港獨角獸榜單 Unicorns HK 2021」共有18間企業上榜，打破2017年前香港獨角獸企業數量為零的局面。（創科香港基金會提供圖片）

香港愈來愈多初創企業成功打響名堂，亦有不少國際企業家落戶香港。創科香港基金會首度公布「香港獨角獸榜單 Unicorns HK 2021」，合共有18間有「香港基因」的獨角獸成功上榜，以高端製造、機械人、人工智能領域為主。

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紅杉中國在香港設立的公益基金會「創科香港基金會」（Hong Kong X Foundation）聯合CGTN推出「創新港灣2021 INNO BAY」特別節目。活動中該會又首次發佈「香港獨角獸榜單 Unicorns HK 2021」，是次上榜獨角獸皆是香港創立／早期孵化／總部在香港，或者創辦人為香港居民。這些初創均曾獲得私募投資，且尚未上市、估值超過10 億美金，符合獨角獸的國際標準。公司還必須同時符合香港及內地的法規要求。

包括估值過百億美元的超級獨角獸

成功上榜的18間獨角獸當中，以高端製造、機械人、人工智能領域的企業為最多，包括估值過百億美元的超級獨角獸DJI大疆創新、SenseTime商湯科技、Lalamove。估值過10億美元的獨角獸則包括 Airwallex空中雲匯、EcoFlow正浩等。

▲ 有「香港基因」的獨角獸成功上榜，以高端製造、機械人、人工智能領域為主。

另一值得留意的是，排行榜當中，有6間獨角獸均是來自香港科技大學。被譽為「中國隱型創業教父」李澤湘教授，參與的獨角獸更多達5間。他與科大學生組成了一個學院派創業群體，鼓勵學生積極創業，為他們找資金、提供技術援助，借助大灣區的製造業基礎，他不斷化孵化、投資自己學生創辦的高科技公司，參與成立DJI大疆創新、固高科技等。

香港年輕獨角獸 擁甚麼共通點？



創科香港基金會表示，這些香港基因的獨角獸有不少共通點。第一，該些企業均非常年輕，例如2014 年成立的KLOOK 、2015年成立的 Airwallex 空中雲匯等。當中「年紀」最小的，是電腦視覺企業 SmartMore 思謀科技，由香港中文大學電腦科學工程系終身教授賈佳亞於2019 年創立。

另一顯著的共同點則是「 立足香港，紮根大灣區，放眼全球」。該會分析，不少有「香港基因」的獨角獸均充分利用了各大學創業孵化器、政府旗下的科學園或者數碼港的孵化空間及政策。至少有 9 間公司把全球總部或核心辦公室設於香港，並於大灣區設立研發或生產基地。企業在香港市場打磨好了產品，結合大灣區完善的製造業供應鏈、活躍的銷售 市場以及豐富的產業集群，從樣版至量產，最終將產品銷往全國以至世界各地。

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責任編輯：葉泳珊