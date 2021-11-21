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曼聯辭退蘇斯克查 未來半年由臨時領隊頂檔

環球社會熱點 19:01 2021/11/21

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曼聯宣布辭退領隊蘇斯克查，表示明年夏天才委任新領隊，而教練團成員之一的卡域克（Michael Carrick）將會暫時領軍，直至球會委任新一任暫代領隊。

曼聯（Manchester United）表示，辭退蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）是一個惋惜的困難決定（The difficult decision was taken with regret），並指對方永遠是曼聯的名宿。曼聯指出，過去數周球隊的表現令人失望，但無損蘇斯克查3年來為球會長遠重建工作的成果。

蘇斯克查周末帶領曼聯於英超作客屈福特（Ｗatford），最終以1比4慘敗，成為這位挪威籍名宿被辭退的導火線。

現年48歲的蘇斯克查，2018年12月接替摩連奴（Jose Mourinho）為曼聯臨時領隊，其後因戰績理想而獲球會給予正式合約。惟蘇斯克查執教3年，未能帶來任何錦標，而近期戰績差劣，包括接連於英超不敵利物浦（Liverpool）、曼城（Manchester City）及屈福特。

外間盛傳曼聯明年夏天的頭號領隊目標，為曾經執教皇家馬德里（Real Madrid）的法國名將施丹（Zinedine Zidane）。

責任編輯：嚴智勇

體育人物 蘇斯克查 曼聯 英超 足球

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