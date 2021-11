曼聯辭退蘇斯克查 未來半年由臨時領隊頂檔

曼聯宣布辭退領隊蘇斯克查,表示明年夏天才委任新領隊,而教練團成員之一的卡域克(Michael Carrick)將會暫時領軍,直至球會委任新一任暫代領隊。

曼聯(Manchester United)表示,辭退蘇斯克查(Ole Gunnar Solskjaer)是一個惋惜的困難決定(The difficult decision was taken with regret),並指對方永遠是曼聯的名宿。曼聯指出,過去數周球隊的表現令人失望,但無損蘇斯克查3年來為球會長遠重建工作的成果。

蘇斯克查周末帶領曼聯於英超作客屈福特(Watford),最終以1比4慘敗,成為這位挪威籍名宿被辭退的導火線。

現年48歲的蘇斯克查,2018年12月接替摩連奴(Jose Mourinho)為曼聯臨時領隊,其後因戰績理想而獲球會給予正式合約。惟蘇斯克查執教3年,未能帶來任何錦標,而近期戰績差劣,包括接連於英超不敵利物浦(Liverpool)、曼城(Manchester City)及屈福特。

外間盛傳曼聯明年夏天的頭號領隊目標,為曾經執教皇家馬德里(Real Madrid)的法國名將施丹(Zinedine Zidane)。

責任編輯:嚴智勇