【B站9626】嗶哩嗶哩巨額集資百億 市場憂收購「有妖氣」

▲ 嗶哩嗶哩舉辦了2021至2022國創動畫作品發布會，推出51部動畫作品新內容。包括《三體》、《仙劍奇俠傳四》《無限世界》《中國奇譚》等。

嗶哩嗶哩 （09626） 發通告指，發可換股優先票據，集資14億美元（約109億港元），互聯網股尋常的發債行行動，卻引起市場的高度關注，內地各新聞媒體均紅字顯示為焦點新聞，原因何在？

在剛過去的周六（11月20日），嗶哩嗶哩舉辦了2021至2022國創動畫作品發布會，推出51部動畫作品新內容。包括《三體》、《仙劍奇俠傳四》《無限世界》《中國奇譚》等。

6億元收購原創漫畫平台「有妖氣」

在上周五，嗶哩嗶哩便宣布以6億元人民幣全資收購澳飛娛樂（深：002292）原創漫畫平台「有妖氣」，在發布會中，便宣布將有妖氣漫畫平台，全面併入B站內容體系，與其旗下的《鎮魂街》、《十萬個冷笑話》、《端腦》、《雛蜂》、《虎x鶴妖師錄》、《尚善》等13部漫畫作品將迎來持續性的全新改編和開發。與此同時，亦加強國創和B站漫畫的深度聯結。

「有妖氣」半年淨虧損1467萬

截至2021年6月，有妖氣半年收入1066.6萬元人民幣，淨虧損1467萬元。資產總額1.5億元人民幣。

B站出品的動畫作品《時光代理人》總播放量超過1.8億，B站COO李旎表示，觀看過的付費用戶裏，有42%是非典型的動畫用戶，證明了國創內容可以覆蓋更大的群體。

李旎稱，B站將推動國創走向海外市場。自2020年以來，已有24部作品在世界範圍各地上線。2021年，Netflix和Funimation、Sony Music Solutions等公司首次採購了B站出品的《天官賜福》、《時光代理人》等作品的海外版權。

互聯網怪盜團：B站應停止無意義的對外投資

內地互聯網行業研究及觀察者裴培便在微信公眾號互聯網怪盜團中指出，B站應停止無意義的對外投資，裴培認為，最近3個交易日，B站美股股價急跌近30%，主要原因有兩個：第一是三季報虧損額度加大，而且對四季度的營收指引較低；第二是在公布財報的第二天，就急匆匆地推出了14億美元（還有可能擴大為16億美元）的可轉債融資方案。

裴培指，在公布可轉債融資計劃的第二天，B站就宣布以6億人民幣收購漫畫平台「有妖氣」。他聽到了很多人質疑這筆收購的意義，因為有妖氣早已過了黃金時期，在用戶和內容方面的實力都很弱。就算這筆收購具備戰略價值，很可能也買貴了。

而且，裴培續指，B站此時此刻進行融資，極不明智：

（1）互聯網中概股的市場情緒非常悲觀，投資者經不起任何風吹草動。在一年以前，B站這樣的公司的再融資會被人哄搶，現在則過了時候。

（2）在三季報公布之後，投資者已經為虧損擴大而感到不滿，B站股價也暴跌了兩位數。此時宣布進行融資，給投資者帶來了「管理層並不在意股價」的惡劣印象。

（3）過去幾個季度，B站的對外投資帶來了巨大的虧損；還有一部分虧損尚未計入損益表。投資者擔心，B站融資是為了加碼對外投資，投得越多可能虧得越多。

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記者：譚志偉