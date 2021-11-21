【英國疫情】衛生大臣拒收緊限制 沿用現行防疫計劃

歐洲新冠個案急增，多國有民眾示威反對政府收緊防疫限制。英國衛生大臣賈偉德表示，英國會維持現行的防疫A計劃，料短期内不會推出後備B計劃收緊防疫限制。賈偉德又讚揚英國第3針新冠疫苗計劃成功，呼籲民眾踴躍接種以歡度聖誕。

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英國自夏天取消大量防疫限制以來，確診個案一直未見大幅回落，上周六（20日）更新增超過4萬宗個案。

賈偉德（Sajid Javid）周日（21日）接受英媒天空電視台（Sky News）訪問，被問到政府會否改行B計劃收緊防疫限制，包括推出強制戴口罩及建議在家工作等措施。

他表明現階段不會實施B計劃：

如果要實施B計劃採取進一步措施的話，我們會這樣做，但目前未是時候。 （If we needed to take further measures with Plan B then we would do so, but we're not at that point.）

英國首相約翰遜（Boris Johnson）上周也表示，疫情數據並無表明政府應該改行B計劃。

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賈偉德強調人人都期待聖誕節來臨，對歐洲部分地區的確診急增感到難過。他稱英國有別於他國，讚揚英國的第3針接種計劃非常成功，平均每日有40萬人接種。

賈偉德表示近1,500萬英國人已接種第3針疫苗，12歲以上人口的第3針覆蓋率達到25%。他表示人們接種第3針後，有效率可由50%升至超過90%。他同時呼籲民眾趁聖誕節前踴躍接種疫苗，為國家抗疫出一分力。

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責任編輯：鄭錦玲