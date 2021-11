【英國疫情】衛生大臣拒收緊限制 沿用現行防疫計劃

歐洲新冠個案急增,多國有民眾示威反對政府收緊防疫限制。英國衛生大臣賈偉德表示,英國會維持現行的防疫A計劃,料短期内不會推出後備B計劃收緊防疫限制。賈偉德又讚揚英國第3針新冠疫苗計劃成功,呼籲民眾踴躍接種以歡度聖誕。

【新冠疫苗】美國佛州迪士尼 叫停強制員工打針安排 【下一頁】

英國自夏天取消大量防疫限制以來,確診個案一直未見大幅回落,上周六(20日)更新增超過4萬宗個案。

賈偉德(Sajid Javid)周日(21日)接受英媒天空電視台(Sky News)訪問,被問到政府會否改行B計劃收緊防疫限制,包括推出強制戴口罩及建議在家工作等措施。

他表明現階段不會實施B計劃:

如果要實施B計劃採取進一步措施的話,我們會這樣做,但目前未是時候。

(If we needed to take further measures with Plan B then we would do so, but we're not at that point.)