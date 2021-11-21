  • 23°C
香港時間 : 20211121日 (日) 19:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】衛生大臣拒收緊限制 沿用現行防疫計劃

環球社會熱點 18:44 2021/11/21

分享：

歐洲新冠個案急增，多國有民眾示威反對政府收緊防疫限制。英國衛生大臣賈偉德表示，英國會維持現行的防疫A計劃，料短期内不會推出後備B計劃收緊防疫限制。賈偉德又讚揚英國第3針新冠疫苗計劃成功，呼籲民眾踴躍接種以歡度聖誕。

【新冠疫苗】美國佛州迪士尼 叫停強制員工打針安排 【下一頁】

英國自夏天取消大量防疫限制以來，確診個案一直未見大幅回落，上周六（20日）更新增超過4萬宗個案。

賈偉德（Sajid Javid）周日（21日）接受英媒天空電視台（Sky News）訪問，被問到政府會否改行B計劃收緊防疫限制，包括推出強制戴口罩及建議在家工作等措施。

他表明現階段不會實施B計劃：

如果要實施B計劃採取進一步措施的話，我們會這樣做，但目前未是時候。

（If we needed to take further measures with Plan B then we would do so, but we're not at that point.）

英國首相約翰遜（Boris Johnson）上周也表示，疫情數據並無表明政府應該改行B計劃。

【美國疫情】中西部個案急增 全國或日增10萬宗 【下一頁】

賈偉德強調人人都期待聖誕節來臨，對歐洲部分地區的確診急增感到難過。他稱英國有別於他國，讚揚英國的第3針接種計劃非常成功，平均每日有40萬人接種。

賈偉德表示近1,500萬英國人已接種第3針疫苗，12歲以上人口的第3針覆蓋率達到25%。他表示人們接種第3針後，有效率可由50%升至超過90%。他同時呼籲民眾趁聖誕節前踴躍接種疫苗，為國家抗疫出一分力。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【新冠疫苗】美國佛州迪士尼 叫停強制員工打針安排
今日
【新冠疫苗】美國佛州迪士尼 叫停強制員工打針安排
【美國疫情】中西部個案急增 全國或日增10萬宗
今日
【美國疫情】中西部個案急增 全國或日增10萬宗
【歐洲疫情】多國民眾示威 反對收緊防疫限制
今日
【歐洲疫情】多國民眾示威 反對收緊防疫限制
【新冠疫苗】加拿大擴大名單 打科興國藥者免隔離入境
2021/11/20
【新冠疫苗】加拿大擴大名單 打科興國藥者免隔離入境
荷蘭反防疫限制示威者縱火 警開槍7人受傷
2021/11/20
荷蘭反防疫限制示威者縱火 警開槍7人受傷

你可能感興趣

【新冠疫苗】美國佛州迪士尼 叫停強制員工打針安排
今日 17:30
【新冠疫苗】美國佛州迪士尼 叫停強制員工打針安排
【美國疫情】中西部個案急增 全國或日增10萬宗
今日 16:29
【美國疫情】中西部個案急增 全國或日增10萬宗
【歐洲疫情】多國民眾示威 反對收緊防疫限制
今日 17:00
【歐洲疫情】多國民眾示威 反對收緊防疫限制
疫情 傳染病 疫苗 英國 聖誕節 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

美國青年BLM示威開槍釀2死 獲判無罪引發多地抗議

下一篇文章

【新冠疫苗】美國佛州迪士尼 叫停強制員工打針安排
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加拿大水災】數千牲口被困恐喪命 居民搶空貨架儲物資
【加拿大水災】數千牲口被困恐喪命 居民搶空貨架儲物資
卑詩省進入緊急狀態 加拿大水災死亡人數恐飆升
卑詩省進入緊急狀態 加拿大水災死亡人數恐飆升
新型冠狀肺炎全球疫情（11月21日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月21日 時間19:00）
血月再度登場 全球近600年最長月偏食（圖輯）
血月再度登場 全球近600年最長月偏食（圖輯）
【新冠疫苗】加拿大擴大名單 打科興國藥者免隔離入境
【新冠疫苗】加拿大擴大名單 打科興國藥者免隔離入境
荷蘭反防疫限制示威者縱火 警開槍7人受傷
荷蘭反防疫限制示威者縱火 警開槍7人受傷
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款