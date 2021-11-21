【美國疫情】今年死亡人數超去年全年 累計77萬人死

全球新冠疫情大流行已近2年，各地死亡人數持續增加。美國已累計錄得逾77萬新冠患者死亡，今年死亡人數已超越2020年全年新冠患者死亡數字。美媒分析指，Delta變種病毒（印度首先發現）及部分地區新冠疫苗接種率偏低都是導致今年死亡人數飆升的主因。

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約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）截至上周六（20日）的數據顯示，美國已累計超過77萬人死於新冠肺炎。美國2021年錄得新冠死亡人數已超過去年，表明疫情威脅持續。

美國疾控中心（CDC）數據也指去年共385,343名新冠患者死亡，而今年最新累計死亡個案共有385,348宗，已較去年多5宗。外界預料，死亡人數將在未來數周內增加。

美國近期多地疫情反彈，新英格蘭地區（New England）和中西部上方地區的確診及住院人數回升。這些地區上月7日確診數仍為近7萬宗，現已反彈至近9萬宗。

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《華爾街日報》引述傳染病學專家指，疫苗接種率低於預期加上民眾出現抗疫疲勞，令具有高度傳染性的Delta變種在未接種疫苗群體廣泛傳播。

另外，CDC數據顯示美國今年1月時，曾1周內錄近2.6萬宗死亡個案，反映冬季屬疫情高峰期。CDC亦指美國去年實際死亡人數或較現時統計更多，因年初疫情爆發時，當局或因檢測不足，未能驗出部分死於新冠肺炎的患者。

史丹福大學（Stanford University）傳染病專家卡蘭（Abraar Karan）表示，美國當局雖然明白需提升疫苗接種率，惟未能完成任務。他批評衛生官員未能清楚向民眾表明接種疫苗是為預防重症，而非完全預防感染，或導致部分人質疑疫苗有效性。卡蘭亦指當局未能有效利用檢測，預防超級傳播事件發生。

根據CDC數據，美國69%人口已最少接種1劑疫苗，59%人口已完成接種。其中65歲或以上年齡組別接種率最高，86%完成疫苗接種。

責任編輯：李俊儀