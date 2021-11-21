【下一隻Rivian】最後衝刺　3隻明星股或年底前登場

11月以來，美股IPO市場迎來多位重磅股，包括美股年內最大IPO Rivian（美：RIVN）、網紅環保運動品牌Allbirds（美：BIRD）。數據顯示，截至11月18日，共有36隻IPO登陸美股市場，首日平均漲幅接近30%。

Rivian：年度最受期待IPO，上市5日累漲超120%

作為美股年內最大IPO，叫板特斯拉的電動皮卡新鋭Rivian於11月10日在萬眾矚目下登陸納斯達克，首日漲幅達29.14%，上市後公司估值迅速超過福特汽車(美：F)及通用汽車(美：GM)等傳統汽車製造商。按市值計，Rivian是美國沒有營收的上市公司中最大的一間。順帶一提，德國太陽能汽車初創企業Sono Motors（美：SEV）亦取得好表現，首日大升155%。

Sweetgreen：健康版「麥當勞」、輕食界「星巴克」之稱，首日收漲76%

火爆全美的網紅沙拉連鎖店Sweetgreen（美：SG）亦於11月18日登陸紐交所，首掛盤中最高股價翻倍，最終收漲76%

熱門IPO展望：

1.NuBank

巴西金融科技公司Nubank已於本月遞交招股書，計劃在紐交所上市，股票代碼為「NU」，公司在將尋求高達508億美元估值。

Nubank創立於2013年，總部位於巴西聖保羅，是拉丁美洲最大的金融科技公司。Nubank受到眾多一綫投資機構的青睞，投資者包括紅杉資本，Founders Fund，Kaszek Ventures，Tiger Global Management，高盛，QED Investors和DST Global等。公司曾在2018年10月獲得騰訊公司1.8億美金投資。

2.HashiCorp

雲基礎設施自動化公司HashiCorp亦於本月遞交招股書，計劃在紐交所上市，股票代碼為「HCP」。其合作方可謂星光熠熠，包括阿里雲，AWS, GoogleCloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud等。

3.Chobani

酸奶巨頭Chobani於11月17日遞交招股書，將以「CHO」為股票代碼在納斯達克上市，集團被視為是Otaly的競爭對手。除酸奶外，Chobani現在還銷售各種口味的酸奶、燕麥奶、乳製品和植物性咖啡奶精、即飲冷萃咖啡和植物性益生菌飲料等。

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