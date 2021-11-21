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【英鎊定存】英鎊定存息最高12.88厘 中小行突擊推破頂息

18:30 2021/11/21

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英倫銀行將於12月16日議息，但市場再次憧憬會加息。

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英倫銀行將於12月16日議息，市料英國通脹肆虐下，或被逼加息，大行花旗料將上調0.15厘。港銀早已搶閘加英鎊定期存款息，最矚目的是富邦於上周五（11月19日）突推7天英鎊定期存款12.88厘，超越恒生 （00011） 及南商的12厘，膺冠絕全城的息率。不過，富邦7天英鎊定存的入場費為3行中最高，須等值10萬港元，恒生的要求為1萬港元，南商更低至1000港元。不過，如以存款上限衡量，富邦最多為3000萬港元，大戶7天可賺息約7.4萬港元。而南商的年息12厘，以1000萬港元作限額，袋息約2.3萬港元；恒生同樣有相同年息、卻以200萬港元封頂，收息約4600港元。而以上3行皆要求兌換資金才享最高特惠息。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，英國或加息15點子，未來3個月英鎊兌美元預測為1.31，6至12個月乍現1.29低位，長線目標是1.32。

人民幣定存息最高13.88厘【下一頁

雖然英國加息壓力增，但專家普遍看淡英鎊，主因是美元強勢，後者因歐元積弱而推高美滙指數，間接累非美貨幣捱沽，何況英國飽受脫歐後遺症及疫情夾擊。不過，市場對英倫銀行會否在年底前加息暫未有共識，因上月已令坊間大跌眼鏡，累鎊滙急插水，失守1.35重要關口。

華僑銀行經濟師謝棟銘指，通脹預期下，市場倒逼央行提前加息，但全球對通脹的承受能力不同，貨幣政策開始出現分歧。一線央行包括聯儲局、歐洲和日本似乎保持鴿派，而二線央行如英國、加拿大和澳洲則態度迥異。最大意外來自英國，盡管英倫銀行早自10月以來已多次放煙霧彈，但11月4日並未加息。

謝棟鉻剖析，英倫銀行以7比2否決了11月加息的決議，行長形容決議類似五五開，但最終選擇不加息，主要擔憂就業數據。而12月英國是否加息暫難料，惟最近的通脹及就業卻超預期，部分官員希望等待明年更新經濟預測後才決定，這意味英國加息的時間表可能被延後至明年2月。料未來兩周英鎊兌美元的高低位介乎1.33至1.36，兌港元的區間在10.359至10.593。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

南洋商業銀行 恒生銀行（00011） 富邦銀行 加息 英倫銀行 英鎊 外幣定期存款 定期存款

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