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【首富賣股】不只馬斯克　貝索斯月內亦數次減持亞馬遜股份

股樓投資 17:51 2021/11/21

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近期兩位億萬富翁馬斯克（Elon Musk）及貝索斯（Jeff Bezos）拋售自家股票的引起廣泛關注。

最新數據顯示，自11月8日以來，Elon Musk已累計拋售逾600萬股特斯拉（美：TSLA）股票。

另外，據亞馬遜（美：AMZN）及美國證券交易委員會（SEC）披露文件顯示，貝索斯繼11月初減持100萬股亞馬遜股票（總價值約34億美元）後，11月9日和10日兩天再度向非盈利組織捐贈了16,283股亞馬遜股票。

貝索斯早前在COP26會議上承諾，將通過「貝索斯地球基金」（（Bezos Earth Fund））提供20億美元的資金幫助恢復自然環境、改造食品系統。「貝索斯地球基金」成立於2020年2月，規模為100億美元，旨在應對氣候變化問題。

今年以來，貝索斯累計已直接或間接方式減持300萬股亞馬遜股票，總價值近100億美元。據2020年財報，貝索斯的持股比例已降至14.04%，但仍是亞馬遜的第一大股東。

不過值得留意，自亞馬遜上市以來，貝索斯每年均會減持手上的亞馬遜股票。據福布斯統計，自1998年以來，貝索斯總共出售了價值近270億美元的亞馬遜股票（截至2021年年中數），除了2005、2006、2007和2011年沒有減持外，其餘年份都有出售記錄。

 

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撰文 : 周兆邦

亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 美股

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