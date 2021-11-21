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【新冠疫苗】美國佛州迪士尼 叫停強制員工打針安排

環球社會熱點 17:30 2021/11/21

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美國聯邦政府強制私營企業明年1月4日前，安排員工接種新冠疫苗或者每周檢測。但共和黨控制的佛羅里達州立法禁止企業強制員工接種。佛州迪士尼樂園宣布暫停強制員工接種疫苗的安排。

【美國疫情】中西部個案急增 全國或日增10萬宗 【下一頁】

佛州議會上周通過禁止企業強制接種疫苗的法案，共和黨籍州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）上周四（18日）簽署生效。

按照佛州現行禁止強制接種的法律，佛州迪士尼樂園如繼續強制員工打針，或會面臨罰款。

佛州迪士尼樂園發言人上周六（20日）證實，樂園已經暫停強制員工接種疫苗。發言人聲稱相信強制接種的做法正確，公司會繼續關注職員和客人的安全和福祉。

發言人同時表示，佛州迪士尼樂園超過9成的在職員工已經完成接種新冠疫苗。

【歐洲疫情】多國民眾示威 反對收緊防疫限制 【下一頁】

外界憂慮聯邦政府下令企業強制員工打針的安排，或導致人手加劇短缺及供應鏈問題惡化。迪士尼、聯合包裹（UPS）等公司高層上月與白宮官員會面，商討強制接種計劃。

迪士尼因應Delta變種病毒侵襲，今年7月底已率先強制美國迪士尼所有現場受薪和非工會成員的時薪僱員接種疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲

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