【新股熱潮】今年全球IPO集資規模破6000億美元　創歷史新高

今年全球首次公開募股（IPO）規模達到創紀錄水平。數據顯示，距離今年結束還剩6周，已有約2850間企業和特殊目的收購公司（SPAC）通過IPO籌集超過6000億美元資金，刷新2007年創下的交易數量和融資規模紀錄。

電動汽車製造商Rivian（美：RIVN）在納斯達克上市融資規模達120億美元，是今年IPO規模之最。今年亞洲最大規模IPO為中國電信（00728）。中國電信今年8月20日在A股上市，共募集資金淨額為537.27億元，為A股近十年來最大IPO。波蘭的包裹儲物櫃提供商InPost SA 1月以28億歐元（32億美元）於阿姆斯特丹上市則奪得歐洲第一位置。

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