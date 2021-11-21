美國青年BLM示威開槍釀2死 獲判無罪引發多地抗議

18歲美國白人青年里滕豪斯去年在「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，BLM） 示威中開槍，導致2死1傷。美國法院陪審團近日裁定里滕豪斯無罪，裁決結果引來大量民眾不滿。美國俄勒岡州最大城市波特蘭市周末爆發示威，其後更演變成騷亂。

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里滕豪斯（Kyle Rittenhouse）去年8月於威斯康星州基諾沙（Kenosha）BLM示威中，手持步槍向3名示威者開槍，2人死亡1人受傷。里滕豪斯的代表律師辯稱里滕豪斯是出於自衛開槍，陪審團上周五（19日）裁定里滕豪斯的一級謀殺罪等5項罪名全部不成立。

美媒《今日美國》（USA Today）報道，里滕豪斯案判決出爐後，多個城市於周末皆有示威。示威者指控判決涉及司法不公，許多示威者皆認為，若被告是非裔人士，裁決結果或會不同。

約有200名示威者上周五晚在波特蘭市（Portland）示威期間，打爛窗戶及向警察投擲物品。《今日美國》報道指，示威者一度強行打開監獄大門、試圖闖入司法中心，並威脅要焚毀後者。

警方最後拘捕1人，發出5次傳票及17次警告。波特蘭市治安官員指，有示威者在市中心作成暴力、具破壞性行為，並將是次示威定義為暴動。

事發城市基諾沙在宣判前一度安排500名國民警衛隊成員候命，以防發生大型示威衝突。但《華盛頓郵報》指，當地示威活動未見重大衝突。

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案件判決在美國備受關注，芝加哥及紐約都有相關示威。其中芝加哥目前共舉行了兩次示威活動，美國民權領袖傑克遜（Jesse Jackson）在上周六（20日）集會中向民眾表示，必須修改法律。

美國全國有色人種協進會（NAACP）形容，里滕豪斯案件的判決是一種諷刺，未能為在和平集會中抗議警暴時喪生的示威者伸張正義。

美國總統拜登（Joe Biden）表示，支持陪審團決定，並強調陪審團制度依然有效。他其後發表聲明呼籲民眾冷靜，指裁決令自己在內等民眾感到憤怒和擔憂，但必須承認陪審團制度，呼籲美國人團結。

美國前總統特朗普（Donald Trump）對裁決表示祝賀，他發表聲明指，若里滕豪斯的行為都不算自衛，世上就不存在自衛行為。

責任編輯：李俊儀