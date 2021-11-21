【可持續發展】陳茂波﹕政府積極籌備發行零售綠色債券

▲ 財政司司長陳茂波在網誌中指出，政府正積極籌備發行零售綠色債券，並將發行人民幣綠債。

財政司司長陳茂波在網誌中指出，政府正積極籌備發行零售綠色債券，並將發行人民幣綠債。本港上星期成功發售新一批總值30億美元綠債，約三分一是美元債，其餘則是歐元債。這次是政府首次發行歐元債券，也是首次有亞洲地區政府發行長達20年的綠色歐元債券。

這次歐元綠債中，逾七成分配予歐洲投資者。陳茂波認為，成功發行歐元綠債進一步拓闊了投資者基礎，令政府債券發行計劃更多樣化。他又認為，國際投資者對於香港綠債框架和項目選擇的嚴謹度及透明度，普遍有很高的評價。

陳茂波透露，綠債認購反應理想，令資金成本處於非常低的水平。十年期美元綠債收益率為1.855厘，與十年期美國國債差距僅為23基點。五年期歐元綠債收益率接近零，二十年期歐元綠債則為1.059厘。政府繼上周成功發行美元及歐元債券後，即將發行人民幣綠債，進一步強化香港作為離岸人民幣樞紐和綠色金融中心的功能。

網誌又提到，發行綠債只是政府發展香港成為亞太區綠色金融中心其中一環，政府推動綠色金融發展主要循三大方向。首先，金管局、證監會及各監管機構已就氣候風險管理及披露等推出一系列監管措施；第二，政府以及各監管機構會聯合成立綠色及可持續金融中心，針對人才培訓、數據收集及分析等為業界提供支援。第三，提高業界和公眾對綠色金融的認識及關注，積極籌備發行零售綠債，讓市民有渠道將資金投入推動綠色經濟。

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