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【內地監管】市監局對43宗未依法申報違法實施經營者作處罰　包括騰訊阿里及京東

股樓投資 17:16 2021/11/21

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市場監管總局根據《中華人民共和國反壟斷法》對43宗未依法申報違法實施經營者集中案件立案調查，並根據《中華人民共和國反壟斷法》第48條、49條對涉案企業作出行政處罰，包括50萬元罰款，涉案公司包括騰訊(00700) 、阿里巴巴(09988)  、京東(09618) 及阿里健康(00241)等。

市監局表示，依法處理未依法申報案件，既能保障各類市場主體公平參與競爭，維護反壟斷法權威，不斷優化公平、透明、可預期的競爭環境；又能有效督促企業提升合規意識和能力，推動企業和行業持續健康發展。

 

【阿里巴巴 9988】 傳阿里財團成紫光集團「白武士」 料涉逾500億元 或下月達成交易

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撰文 : 周兆邦

阿里巴巴－SW（09988） 港股

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