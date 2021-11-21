【港股追蹤】中信股份計劃分拆中信金屬　於上交所上市

中信股份(00267) 公布，建議分拆全資附屬中信金屬股份在上海證券交易所獨立上市。聯交所已確認公司可繼續進行建議分拆。預期中信金屬股份將於今年年底前向中國證券監督管理委員會遞交上市申請。

中信金屬於1988年在中國作為全民所有制企業成立，最終於2018年改制為股份有限公司，主營業務為礦物貿易，包括鐵礦、鋼材、 鈮、其它有色金屬和其它產品。

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