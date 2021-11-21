【蘋果AAPL】傳蘋果正加速旗下電動車開發　大行列7大潛在合作伙伴

據外媒報道，蘋果（美：AAPL）正在加速旗下電動汽車的開發，並將項目重點放在完全自動駕駛上，旨在解決困擾汽車行業的技術難題。

此前已有報道指，台積電（美：TSM）可能會為蘋果生產自主芯片。另外，蘋果亦與寧德時代（深：300750）及比亞迪（01211）就電池選項進行討論。

大行Wedbush就估計，從種種跡象顯示，蘋果將尋找一間制造合作伙伴，並很有可能與該公司在明年宣布戰略合作伙伴關係。

該行估計潛在合作伙伴有：

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