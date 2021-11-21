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【美國疫情】中西部個案急增 全國或日增10萬宗

環球社會熱點 16:29 2021/11/21

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美國中西部地區疫情惡化，中西部上游地區的每日確診增幅更超過兩成。冬季氣溫驟降加上感恩節假期或導致新一波疫情，美國恐會面臨平均日增10萬宗新冠確診個案的嚴峻情況。

【歐洲疫情】多國民眾示威 反對收緊防疫限制 【下一頁】

《紐約時報》截至上周六（20日）的按周數據分析指，密歇根州每10萬人有88人確診，而明尼蘇達州每10萬人有75人確診，屬全國近期人均確診比例最高的地區。

美國上周五（19日）的7日平均確診數超過9.3萬宗，較上月25日錄得的7萬宗急升近33%。感恩節假期將有數以千萬計民眾於全國各地旅行，大量家庭也會舉行聚會歡度節日。

再加上冬天氣溫下降驅使人們傾向留在室内活動，病毒更易傳播，疫情或有惡化驅散。如確診數字持續升勢，7日平均確診數或於短期内突破10萬宗。

荷蘭反防疫限制示威者縱火 警開槍7人受傷 【下一頁】

包括新墨西哥州、新罕布什爾州和佛蒙特州屬於美國早期疫苗接種率較高的州分，近期的確診個案也出現升幅，反映疫苗預防感染的效力或隨著時間下降。

美國衛生部門批准5至12歲兒童接種疫苗後，美國平均每日可接種約150萬劑疫苗，但全國疫苗接種率，仍較流行病學家設定的80%門檻低約15個百分點。

另外，根據聯邦政府及約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）發表的數據，美國今年暫時錄得的新冠死亡人數已超過77萬，為去年約38.5萬宗的超過兩倍。

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責任編輯：鄭錦玲

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