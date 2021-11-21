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【歐洲疫情】多國民眾示威 反對收緊防疫限制

環球社會熱點 16:05 2021/11/21

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歐洲多地新冠疫情出現反彈，多國政府重推疫情限制措施。荷蘭、奧地利等國民眾周末示威，反對政府實施放疫限制措施。其中荷蘭的示威有暴力事件發生，警方一度開槍應對。世界衛生組織（WHO）表示，對歐洲新冠確診個案不斷上升感到憂慮，警告明年春季或再增加50萬人死於新冠疫情。

荷蘭反防疫限制示威者縱火 警開槍7人受傷 【下一頁】

荷蘭本月13日起收緊防疫措施，為期3周。酒吧和餐廳需於晚上8時前關門，禁止民眾觀看體育賽事以免群眾聚集。繼上周五（19日）晚的鹿特丹示威演變成騷亂，海牙上周六（20日）晚再有示威。有民眾焚燒單車，防暴警察出動馬匹、警犬和警棍驅散，民眾投擲煙花還擊。當局頒布緊急狀態，最少7人被捕。

海牙警方表示，有示威者向一輛載有病人的救護車窗投擲石頭。當地官員指有5名警察受傷，其中一人因膝蓋受傷由救護車送院。其他地方示威者則闖入足球場奔跑，2場足球賽一度需要暫停。

奧地利、克羅地亞和意大利皆有數千名民眾參與示威，抗議疫情限制措施。奧地利為首個立法強制接種的歐洲國家，首都維也納示威者揮舞國旗，和高舉寫有「自由」橫幅，高呼「抵抗」並向警察發出噓聲。

克羅地亞首都薩格勒布（Zagreb）的示威中，民眾抗議政府強制公營部門僱員接種疫苗的措施。而意大利示威者則在羅馬集會，抗議進入工作場及乘搭公共交通工具時需出示綠色通行證的措施。

德國確診首破6.5萬 收緊未打疫苗者限制（第二版） 【下一頁】

加勒比海法國屬地瓜德羅普（Guadeloupe）民眾抗議綠色通行證的措施演變成騷亂，法國加派警察前往應對。據悉，示威者搶劫數十間商舖及縱火。法國內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）承認曾使用實彈鎮壓示威。

世衛歐洲主任克魯格（Hans Kluge）表示，對歐洲確診個案不斷上升感到非常憂慮。他接受採訪時指，除非整個歐洲都收緊疫情限制措施，否則明年春季或再有50萬人死亡。他呼籲民眾接種疫苗、佩戴口罩及使用綠色通行證應對疫情。

責任編輯：李俊儀

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