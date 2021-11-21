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【電動車】福特汽車宣布　不再與Rivian合作開發電動車

股樓投資 16:29 2021/11/21

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福特汽車(美：F)表示，與Rivian(美：RIVN)進行廣泛討論後，雙方已放棄合作開發電動車或平台共享計劃。

值得留意，福特為Rivian的股東，持有Rivian約12%的股份，福特較早時取消在新林肯(Lincoln)汽車中使用Rivian的底盤及硬件。

現時Rivian的市值已升至約1100億美元，超過有118年歷史的福特。截止至周五（19日）美股收市，福特市值約為774億美元。

 

【電動車】彭博：蘋果加快研發Apple Car　料2025推無人駕駛電動車  【下一頁

 

【阿里巴巴 9988】 傳阿里財團成紫光集團「白武士」 料涉逾500億元 或下月達成交易 

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撰文 : 周兆邦

福特（Ford；美：F） 美股

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