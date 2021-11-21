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美國亞特蘭大機場槍響3人傷 乘客行李藏槍走火

環球社會熱點 15:13 2021/11/21

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美國亞特蘭大市機場上周六（20日）傳出槍響，引起現場旅客慌忙走避，事件中3人受傷。當局指機場安檢人員搜查一名旅客行李，旅客上前取出槍支期間意外走火。

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事發於上周六下午1點半，機場安檢區域的X光機掃瞄出其中一件行李内有違禁物品，美國運輸安全管理局（TSA）職員隨即搜查行李。

正當職員打開行李袋時，1名42歲旅客韋爾斯（Kenny Wells）上前於袋中取出一把槍，然後這支槍意外走火。而威爾斯也迅速逃離現場。

機場傳出走火槍響後陷入混亂，部分旅客以為有槍手闖入機場故慌忙走避。機場當時發出全面清場的指令，直到下午3點半才恢復運作。

機場所有離境航班都停飛35分鐘。TSA指事件中有3人受傷，但傷者全部沒有生命危險。

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警方證實違規攜帶槍械入禁區的旅客韋爾斯是一名重罪犯，警方亦向他發出了拘捕令。

亞特蘭大所屬的佐治亞州2014年通過一項法律，只准許旅客在機場安檢站以外區域攜帶武器。TSA今年暫時已在亞特蘭大機場的安檢站沒收超過450支槍。

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責任編輯：鄭錦玲

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