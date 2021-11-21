【聖誕好去處】昂坪360 x Venchi 朱古力聖誕嘉年華　小童來回纜車門票低至66元 + IG able朱古力裝置打卡位

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還有一個月時間便到聖誕節，是時候計劃如何跟一家大小歡度佳節。昂坪360與連同著名意大利朱古力品牌Venchi舉辦朱古力聖誕嘉年華，並推出聖誕優惠，小童來回纜車門票6折，嘉年華內更有別具特色的朱古力裝置打卡位，仲有4大有奬遊戲，啱哂一家大小齊齊歡度甜蜜聖誕。
即睇場內佈置及打卡相：
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朱古力聖誕嘉年華 - 聖誕大激賞優惠
|小童來回纜車門票
|原價
|優惠價
|標準車廂
|$110
|$66
|水晶車廂
|$190
|$114
|標準車廂 +水晶車廂
|$165
|$99
Venchi除出售高品質的朱古力外，意大利雪糕Gelato亦為人認識。今次的朱古力聖誕裝置亦為一個巨型Gelato雪糕，相信可成為IG打卡熱點之一。
IG-able朱古力聖誕裝置
至於有獎遊戲攤位同樣佈置得極具佳節氣氛，4個遊戲包括考眼力的「百發百中神射手」、考腕力的「滾球過三關」、考臂力的「雪糕圈套」，與及考智力的「眼明手快層層疊」，適合一家大細及親朋好友。
朱古力聖誕嘉年華 - 聖誕攤位遊戲區
註：資料及價錢以主辦方公布為準
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撰文 : 周兆邦