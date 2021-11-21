【聖誕好去處】昂坪360 x Venchi 朱古力聖誕嘉年華　小童來回纜車門票低至66元 + IG able朱古力裝置打卡位

還有一個月時間便到聖誕節，是時候計劃如何跟一家大小歡度佳節。昂坪360與連同著名意大利朱古力品牌Venchi舉辦朱古力聖誕嘉年華，並推出聖誕優惠，小童來回纜車門票6折，嘉年華內更有別具特色的朱古力裝置打卡位，仲有4大有奬遊戲，啱哂一家大小齊齊歡度甜蜜聖誕。

即睇場內佈置及打卡相：

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朱古力聖誕嘉年華 - 聖誕大激賞優惠

活動日期：2021年11月18日至2022年1月2日

購票優惠：優惠期內凡於昂坪360東涌纜車站售票處、昂坪纜車站售票處或昂坪360官方網站購買任何小童來回纜車門票，即可尊享6折優惠。賓客須於到訪當天，親身出示香港身分證 ( 正本 ) (11歲或以下小童之香港出生證明書正本或副本)，以核實身分，方可享優惠。詳情請參閱昂坪 360 官方網站。

小童來回纜車門票 原價 優惠價 標準車廂 $110 $66 水晶車廂 $190 $114 標準車廂 +水晶車廂 $165 $99

購票網址：https://webstore.np360.com.hk/

Venchi除出售高品質的朱古力外，意大利雪糕Gelato亦為人認識。今次的朱古力聖誕裝置亦為一個巨型Gelato雪糕，相信可成為IG打卡熱點之一。

IG-able朱古力聖誕裝置

活動日期：2021年11月18日至2022年1月2日

時間：上午11時至下午5時

地點：昂坪市集

至於有獎遊戲攤位同樣佈置得極具佳節氣氛，4個遊戲包括考眼力的「百發百中神射手」、考腕力的「滾球過三關」、考臂力的「雪糕圈套」，與及考智力的「眼明手快層層疊」，適合一家大細及親朋好友。

朱古力聖誕嘉年華 - 聖誕攤位遊戲區

4大有獎攤位遊戲區包括「百發百中神射手」、「滾球過三關」、「 雪糕圈套 」及「眼明手快層層疊」

」及「眼明手快層層疊」 日期：2021年11月18日至2022年1月2日

時間：上午11時至下午5時

地點：昂坪市集19號舖

遊戲券：每張港幣20元，適用於遊戲一局

購票地點：東涌纜車站售票處、昂坪纜車站售票處及360旅遊資訊中心

註：資料及價錢以主辦方公布為準

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