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【非法伐林】亞馬遜雨林砍伐面積增22%　創15年新高

環球政經 22:08 2021/11/20

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據法新社報道，巴西國家太空研究院（INPE）估計，巴西亞馬遜雨林遭砍伐面積一年來增加近22%，創過去15年新高。這一數字令人懷疑總統博索納羅（Jair Bolsonaro）政府，曾承諾採取阻止森林砍伐的「有力行動」，是否有成效。

馬斯克與巴西政府商討合作提供技術 以保護亞馬遜地區阻非法伐林 【見下頁

INPE估計，去年8月到今年7月減縮的森林面積，達1.32萬平方公里，是繼2005到2006年的1.43萬平方公里以來，最大的減縮面積。因此減縮的林木面積，超過半個里約熱內盧。

在博索納羅的執政下，亞馬遜森林砍伐面積連續第三年有所增加，反對派人士將此歸咎於他鼓勵農耕和採礦活動。

【筍工推介】環保署請外展統籌員(減廢及回收) 月薪2.1萬 主要舉辦減廢回收活動 【見下頁

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巴西環境部長雷特（Joaquim Leite）坦承，這個數字是個「挑戰」，強調將「比較強有力地打擊環境犯罪」。他又堅稱，這個數字「並未確實反映出過去幾個月的情況」。

 

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撰文 : 陳楚琨

亞馬遜森林 博索納羅 經濟 巴西 里約熱內盧

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