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【勞動力不足】日本兼職時薪創新高　增長1.4％至75港元

理財智慧 21:23 2021/11/20

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全球不少國家經濟漸從疫情中復甦，但都面對勞動力不同的問題，日本也不例外。據《日經新聞》報道，日本Recruit公司15日公布數據稱，當地10月餐飲業臨時工和兼職時薪，已超過疫情前的薪金，創下歷史最高紀錄。

【移民政策】日本擬放寬外籍勞工簽證 可無限期逗留 【見下頁

據調查數據顯示，日本東京圈等三大城市圈10月的飲食業臨時工和兼職時薪，同比增長2.4％，至1050日圓（約72港元）。至於所有行業整體的平均時薪，同比增長1.4％至1103日圓（約75港元），連續2個月創出新高。

【政府工略】1823請助理客戶服務主管 (培訓)  月薪1.8萬元至2.1萬元 協助推行全年培訓計劃 【見下頁

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此外，在物流及護理等行業人手也十分短缺。亞馬遜日本正以1200日圓（約82港元）的時薪招聘臨時工，這一時薪比起東京圈物流人員的平均時薪1168日圓（約79.8港元）更高。

 

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撰文 : 陳楚琨

疫情 經濟 臨時工 日圓 移民 餐飲 兼職 日本 服務 行業

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