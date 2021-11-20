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【移民政策】日本擬放寬外籍勞工簽證　可無限期逗留

環球政經 19:56 2021/11/20

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據《路透社》報道，日本法務省官員於周四表示，當地打算允許從事某些藍領工作的外國人，無限期逗留在日本，政策最早從2022財政年度、即4月1日開始。該官員更表示,對於一個長期禁止移民的國家來說，這是一個重大轉變。

【日本經濟】日本將通過史上最大規模經濟對策 包括派錢措施達55.7萬億日圓 【見下頁

根據2019年生效的法律，在「特定技術工人」包括14個行業，如農業、護理等人士，只可留日5年，且不能攜眷；而建築和造船業人士則不計在此。然而，不才公司都因這些限制，而不願聘請此類外籍人士，考慮到此一現象，日本政府一直打算放寬相關限制。

報道指出，如果修訂生效，許多來自越南和中國的工人，將獲准無限期地續簽，同時可與家人在日居住。日本政府發言人 松野博一則強調，修例不代表現時的外勞自動獲得永久居留權，他們均需要單獨申請。

【政府工略】1823請助理客戶服務主管 (培訓)  月薪1.8萬元至2.1萬元 協助推行全年培訓計劃 【見下頁

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一直以來，因日本是個重視單一民族的國家，想要移民到日本並非易事。惟由於人口減少和老齡化，勞動力嚴重短缺，因此要求批准移民的聲音越來越大。

 

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撰文 : 陳楚琨

路透社 簽證 經濟 藍領 日圓 移民 居留權 日本 行業 人口

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