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【科技化】星巴克引入亞馬遜無人店技術　於紐約開設概念店

環球政經 19:19 2021/11/20

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全球咖啡連鎖店星巴克與亞馬遜的實體便利店Amazon Go合作，周四在美國紐約開設首家間概念店，客戶無需排隊付款，即可購買商品。受到美國勞動力不足影響，星巴克和其他公司一般，正致力使用AI、機械人等節省人力的技術。

【綠色經濟】星巴克宣布2025年起停用即棄紙杯 將提供租借杯服務 【見下頁

概念店有兩部分，一是顧客只要在星巴克的App上落單，及後即可在櫃檯取得飲品；亦可直接如平常一樣向咖啡師購買。

另一部分就是，要透過信用卡、亞馬遜App、或是Amazon One 掌上閱讀器，獲授後從店內貨架取得星巴克的商品。一旦顧客進入店內，亞馬遜的鏡頭隨即會拍攝，並相應地向客人收費。

【政府工略】1823請助理客戶服務主管 (培訓)  月薪1.8萬元至2.1萬元 協助推行全年培訓計劃 【見下頁

    點擊圖片放大
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星巴克全球增長和發展高級副總裁Kathryn Young表示，星巴克和亞馬遜計劃在明年，美國至少再開設兩家門店。

 

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撰文 : 陳楚琨

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