【科技化】星巴克引入亞馬遜無人店技術　於紐約開設概念店

全球咖啡連鎖店星巴克與亞馬遜的實體便利店Amazon Go合作，周四在美國紐約開設首家間概念店，客戶無需排隊付款，即可購買商品。受到美國勞動力不足影響，星巴克和其他公司一般，正致力使用AI、機械人等節省人力的技術。

【綠色經濟】星巴克宣布2025年起停用即棄紙杯 將提供租借杯服務 【見下頁】

概念店有兩部分，一是顧客只要在星巴克的App上落單，及後即可在櫃檯取得飲品；亦可直接如平常一樣向咖啡師購買。

另一部分就是，要透過信用卡、亞馬遜App、或是Amazon One 掌上閱讀器，獲授後從店內貨架取得星巴克的商品。一旦顧客進入店內，亞馬遜的鏡頭隨即會拍攝，並相應地向客人收費。

【政府工略】1823請助理客戶服務主管 (培訓) 月薪1.8萬元至2.1萬元 協助推行全年培訓計劃 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

星巴克全球增長和發展高級副總裁Kathryn Young表示，星巴克和亞馬遜計劃在明年，美國至少再開設兩家門店。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機