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【新冠疫苗】加拿大擴大名單 打科興國藥者免隔離入境

環球社會熱點 17:56 2021/11/20

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加拿大政府周五（19日）宣布擴大認可新冠疫苗清單，本月底起接受已完成接種科興及國藥疫苗的人士免隔離入境。加拿大同時放寬完成接種疫苗的加拿大人短期國際旅行無需出示新冠檢測陰性結果。

荷蘭反防疫限制示威者縱火 警開槍7人受傷 【下一頁】

加拿大政府目前僅承認衛生部批准的新冠疫苗，包括輝瑞（Pfizer）、Moderna、阿斯利康（Astrazeneca）及強生（Johnson & Johnson）疫苗。

但加拿大宣布由本月30日開始，認可接種兩劑世衛組織（WHO）批准的國藥、科興及印度Covaxin疫苗的人士，均為完成接種疫苗。他們入境可豁免隔離及無需在入境第8日接受核酸檢測。

另外，完成接種疫苗的加拿大公民及永久居民，如果在出國72小時内返回加拿大，可豁免提交新冠檢測陰性結果。

12歲以下兒童或因醫療原因無法接種疫苗的加拿大人，都可獲得同等豁免。

美國總統拜登做身體檢查 醫生稱仍適合履行職務 【下一頁】

加拿大副首席公共衛生官員Howard Njoo表示，部分加拿大人出境只是希望前往美國進行短途購物，實際染疫風險很低，因此當局決定豁免已完成接種疫苗者提交陰性檢測結果。

目前成年留學生、專業及業餘運動員、持有效工作簽證人士及貨車司機等重要前綫工作者，都不受入境要求限制。但加拿大宣布明年1月中起，要求他們完成接種當局認可的疫苗才可入境。

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責任編輯：鄭錦玲

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